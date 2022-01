Moukoko-Verlängerung beim BVB "kein Selbstgänger"

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Youssoufa Moukoko muss beim BVB um Spielzeit kämpfen

Youssoufa Moukoko kommt in seiner zweiten Profisaison bei Borussia Dortmund nicht regelmäßig zum Zug. Aufgrund dessen ist eine Vertragsverlängerung des BVB-Youngsters keineswegs sicher.

Auch wegen hartnäckiger Blessuren spielt Youssoufa Moukoko bei Borussia Dortmund in dieser Saison keine allzu große Rolle. Gerade einmal 249 Pflichtspielminuten hat der 17-Jährige bislang für das Team von Trainer Marco Rose absolviert. Zwischenzeitlich fehlte Moukoko mit einem Muskelfaserriss sowie einer Muskelverletzung und Entzündung.

Zudem muss sich der Angreifer in der BVB-Offensive einem großen Konkurrenzkampf stellen. An Erling Haaland und Donyell Malen ist für Moukoko aktuell kein Vorbeikommen, ein Verbleib über 2023 hinaus ist deshalb nicht selbstverständlich.

"Es ist kein Selbstgänger, dass Youssoufa beim BVB verlängert!", bestätigte Moukokos Berater Patrick Williams gegenüber "Bild". Das Arbeitspapier des U21-Nationalspielers endet im kommenden Jahr. Grund für die Zurückhaltung ist die geringe Spielzeit.

Berater bestätigt Interesse an BVB-Profi Moukoko

"Ja, er ist durch Verletzungen in dieser Saison immer wieder ein bisschen zurückgeworfen worden. Ja, die Konkurrenz beim BVB ist natürlich groß. Aber die Spielzeit, die er in der jetzigen Phase seiner Karriere braucht, bekommt er in Dortmund derzeit kaum", fügte Williams an: "Da machen wir uns natürlich Gedanken, was das Beste für die Zukunft ist."

Gleichzeitig bestätigte der Spieleragent, dass sich andere Klubs mit Moukoko beschäftigen. "Natürlich haben viele Vereine Interesse an Youssoufa, das ist ja kein Geheimnis. Sein Vertragsende im Sommer 2023 rückt näher, das haben die Top-Klubs auf dem Zettel", sagte Williams. Angeblich haben sich Vereine aus England und Spanien in Stellung gebracht. Somit muss der BVB bei Moukoko noch Überzeugungsarbeit leisten.