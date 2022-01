BVB angeblich an Tottenham-Star interessiert

John Patrick Fletcher via www.imago-images.de

Der BVB ist offenbar an Dele Alli interessiert

Viele prominente Namen müssen sich in der laufenden Winter-Transferperiode nach einem neuen Verein umschauen, so auch Dele Alli. Nun soll der offensive Mittelfeldspieler in den Fokus mehrerer Klubs geraten sein - darunter Borussia Dortmund. Doch offenbar geht der BVB beim Tottenham-Profi nur mit Außenseiterchancen ins Rennen.

Wenige Tage vor dem Deadline Day nimmt die Gerüchteküche weiter an Fahrt auf. Dele Alli von Tottenham Hotspur steht dabei ein Vereinswechsel bevor. Schließlich spielt der 25-Jährige bei den Londonern unter Trainer Antonio Conte inzwischen kaum noch eine Rolle. Folgerichtig könnte Alli die Spurs verlassen.

Laut "Daily Mail" beschäftigen sich gleich fünf Klubs mit dem Spielmacher, der Großteil kommt dabei aus der Premier League. Demnach hat Newcastle United derzeit die besten Chancen auf einen Zuschlag. Außerdem sollen sich Brighton & Hove Albion sowie der FC Burnley und FC Everton um Alli bemühen.

Doch auch Borussia Dortmund ist angeblich am 37-fachen englischen Nationalspieler interessiert. Ein Wechsel zum BVB sei aktuell aber eher unwahrscheinlich, heißt es.

Wird Alli von einem Ex-Schalke-Profi ersetzt?

In der Saison 2015/16 hatte Alli bei Tottenham seinen Durchbruch gefeiert. Durch seinen rasanten Aufstieg schaffte es der Zehner bis in den Kader der Three Lions und stand bei der EURO 2016 sowie der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 für England auf dem Rasen. Jedoch erlebte Alli in den vergangenen Jahren einen Karriereknick, was nun zum Abschied aus London führen könnte.

Als möglichen Nachfolger bringt die britische Boulevardzeitung übrigens Julian Draxler von Paris Saint-Germain ins Gespräch. Der ehemalige Schalke-Profi soll wie Teamkollege Georginio Wijnaldum einem Wechsel offen gegenüberstehen und so spekuliert die "Daily Mail" zusätzlich über ein Tauschgeschäft mit Tanguy Ndombele oder Alli.