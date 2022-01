Rummenigge nennt mögliche Süle-Nachfolger

PSV Eindhoven v Ajax Amsterdam via www.imago-image

Ist Noussair Mazraoui ein Spieler für den FC Bayern?

Der FC Bayern muss zur neuen Saison den Kaderplatz von Niklas Süle neu besetzen. Laut Ex-Nationalspieler Michael Rummenigge gibt es gleich mehrere Optionen. Ein Gladbach-Duo ist seiner Ansicht nach aber nicht gut genug für den Rekordmeister.

Rund um den FC Bayern kursieren seit Wochen gleich mehrere Namen, die Niklas Süle nach seinem feststehenden Abgang im Sommer ersetzen könnten.

"Bisher wurden als potenzielle Süle-Nachfolger vor allem vier Kandidaten genannt", resümierte Michael Rummenigge in seiner Kolumne für das "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

In Andreas Christensen und Antonio Rüdiger dem Bruder des früheren Vorstandschefs Karl-Heinz zufolge zwei Verteidiger auf dem Zettel des FC Bayern, die aktuell beim FC Chelsea angestellt sind. In Matthias Ginter und Denis Zakaria werden zudem zwei Gladbach-Profis gehandelt.

Was alle vier eint: Ihre Verträge laufen zum Saisonende aus, sie wären also ablösefrei für den FC Bayern zu haben.

Matthias Ginter "kein Spieler für das Niveau des FC Bayern"

Rummenigge rät dem FC Bayern jedoch wenn überhaupt nur zu einer Verpflichtung Rüdigers. Von Christensen sei er "nicht wirklich überzeugt", erklärte der frühere Bundesliga-Profi, auch Ginter sei "kein Spieler für das Niveau des FC Bayern".

Auch Zakaria wäre in München "nicht mehr als ein Ergänzungsspieler", mutmaßte Rummenigge, zudem sehe er den Noch-Gladbacher "eher im zentralen Mittelfeld".

Zakaria für die Schaltzentrale zu holen, wäre dem 57-Jährigen zufolge aber auch kein sonderlich guter Plan: "Hier würde ich den Bayern eher dazu raten, mit Corentin Tolisso zu verlängern". Auch Tolissos Vertrag läuft am Saisonende aus.

Ajax-Star ein Kandidat für den FC Bayern?

Rummenigge zeigte seinem Ex-Klub jedoch ein weiteres Szenario auf: "Schon lange begeistert mich ein Profi von Ajax Amsterdam: Noussair Mazraoui." Der 24-Jährige hatte unlängst angekündigt, seinen ebenfalls im Sommer auslaufenden Vertrag beim niederländischen Rekordmeister nicht verlängern zu wollen. Laut Rummenigge sei er ein geeigneter Kandidat für einen Wechsel zum FC Bayern.

Zwar fühle sich der Marokkaner eher auf dem rechten Flügel zuhause, "würde aber trotzdem ins Beuteschema der Bayern passen". Der mögliche Plan: "Benjamin Pavard könnte dann von der Außenbahn ins Zentrum wechseln und Süles Platz im Kader übernehmen."

Mazraoui habe "nicht zuletzt in den Champions-League-Spielen gegen Borussia Dortmund bewiesen, was er kann". Aufgrund seines Alters und des auslaufenden Vertrags sei klar: "So jemanden muss man holen. Das werden sich aber sicher auch einige Vereine aus der Premier League denken."

Der in den Niederlanden geborene Noussair Mazraoui ist zwölffacher marokkanischer Nationalspieler. Seit seiner Jugend trägt er das Trikot von Ajax Amsterdam.