"Maschine" Jakic verrät witzige Bayern-Anekdote

Kristijan Jakic steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag

Im vergangenen Sommer lieh Eintracht Frankfurt Mittelfeldmotor Kristijan Jakic von Dinamo Zagreb aus. Der Kroate erweist sich mittlerweile als ein echtes Mentalitätsmonster.

"Ich gehe in jeden Zweikampf und will jeden Ball erobern", beschrieb Jakic seine Spielweise in der "Sport Bild" und ergänzte: "Von meinen Mitspielern werde ich Maschine genannt."

Seine Mannschaftskollegen Ajdin Hrustic (Australier mit bosnischen Wurzeln) und Filip Kostic (Serbe) leben eine ähnliche Mentalität vor, so Jakic: "Wir Spieler vom Balkan wollen nicht einmal den Eindruck erwecken, dass wir auch verlieren könnten. Wir haben keine Angst, wir ziehen nicht zurück, und im Spiel tut man alles für die Mannschaft."

1,5 Millionen Euro Leihgebühr überwies Eintracht Frankfurt laut "kicker" für Kristijan Jakic an Dinamo Zagreb. Im wahrscheinlichen Fall des Frankfurter Klassenerhalts greift anschließend eine Kaufverpflichtung, nach der die SGE noch einmal knapp 3,5 Millionen Euro an den kroatischen Rekordmeister überweisen müsste.

Kristijan Jakic verrät witzige Bayern-Anekdote

An Selbstbewusstsein mangelt es Jakic zudem nicht. Vor dem Duell gegen den FC Bayern am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga gab sich der Mittelfeldmann siegessicher.

"Zwei Tage vor dem Spiel wurde ich von einem befreundeten kroatischen Journalisten angerufen und gefragt, wie das Spiel wohl ausgeht", berichtete Jakic: "Da habe ich gesagt: 'Natürlich werden wir gewinnen.' Da musste der Reporter schmunzeln. Ich habe ihm gesagt: 'Du kannst dich ja nach dem Spiel melden und mir zum Sieg gratulieren.' Er musste dann anrufen."

Die SGE hatte sich mit 2:1 gegen den großen Favoriten durchgesetzt und den Bayern die erste Pflichtspielniederlage der Saison eingeschenkt. Jakic stand über die volle Distanz auf dem Platz und erhielt von sport.de die Note 2,5.