Zweifel der Bayern-Stars an Davies: "Was für ein Desaster"

Javi Martínez (m.) spielte beim FC Bayern zweieinhalb Jahre mit Alphonso Davies (l.) zusammen

Alphonso Davies hat beim FC Bayern einen steilen Aufstieg hingelegt. Dabei gab es innerhalb der Mannschaft des Rekordmeisters zunächst große Zweifel an den Qualitäten des Kanadiers.

Aktuell ist Alphonso Davies aufgrund einer Herzmuskelentzündung zum Zuschauen gezwungen. Normalerweise gilt der Linksverteidiger beim FC Bayern aber als gesetzt.

Die rasante Entwicklung des 21-Jährigen kam für viele Beobachter überraschend. Immerhin war Davies im Januar 2019 lediglich als Perspektivspieler von den Vancouver Whitecaps in die Bundesliga gewechselt.

Laut Javi Martínez, der zwischen 2012 und 2021 beim FC Bayern unter Vertrag stand, wurde der Nordamerikaner innerhalb der Mannschaft zunächst äußerst kritisch beäugt.

"Bei Davies dachten wir zu Beginn: Was für ein Desaster! Technisch war er überhaupt nicht auf der Höhe, dazu machte er viele taktische Fehler", verriet Martínez in einem Twitch-Stream mit dem Journalisten Gerard Romero: "Klar, er war erst 18, aber wir hatten wirklich das Gefühl, dass er nicht auf diesem Niveau mithalten kann."

FC Bayern: Alphonso Davies' Entwicklung "brutal"

Zunächst erhielt Davies in der zweiten Mannschaft des FC Bayern Spielpraxis. In der Saison 2019/20 gelang dem Linksfuß schließlich der Durchbruch bei den Profis, wo sich der gelernte Flügelspieler als Linksverteidiger etablierte.

"Seine Entwicklung war brutal. Ich sage immer: Der Unterschied zwischen der 3. und der 1. Liga ist gar nicht so riesig. Es kommt darauf an, sich dem Spielrhythmus und Tempo anzupassen", sagte Martínez über Davies' schnelle Fortschritte beim FC Bayern.

Zudem fügte der Spanier, der sein Geld inzwischen in Katar verdient, an: "Ganz ehrlich: Tausende Drittliga-Spieler könnten rein fußballerisch auch in der 1. Liga mithalten. Es geht darum, schneller zu werden – auch im Kopf. Nur wenige schaffen es, sich anzupassen. Davies hat es geschafft."

Und wie: Mittlerweile hat der Außenverteidiger 107 Pflichtspiele für den FC Bayern absolviert.