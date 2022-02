Roca stellt klar: "Bin kompletter als bei meinem Wechsel"

Revierfoto via www.imago-images.de

Marc Roca will beim FC Bayern für mehr Spielzeit kämpfen

Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint Marc Roca endlich beim FC Bayern angekommen zu sein. In einem Interview äußerte sich der Spanier nun zu seiner Entwicklung, schwärte von Trainer Julian Nagelsmann und sprach über sein Vorbild Xabi Alonso.

"Ich bin ein viel kompletterer Spieler als bei meinem Wechsel", wird Roca auf der Homepage des FC Bayern zitiert. Er habe sein Stellungsspiel und sein Zweikampfverhalten verbessert und könne die Spieler mittlerweile besser lesen, so der Mittelfeldmann.

"In Spanien war der Fußball langsamer, mit mehr Unterbrechungen, hier ist alles schneller. Es geht mehr hin und her. Da musste ich mich erst anpassen, aber damit komme ich inzwischen sehr gut zurecht", stellte Roca klar.

An den ersten Bundesliga-Spieltagen der aktuellen Saison stand Roca kein einziges Mal für den FC Bayern auf dem Platz. Aufgeben kam für den 25-Jährigen aber nicht in Frage.

"Wir müssen alle immer bereit sein. Meine Chance kam etwas später, aber ich habe immer versucht, so gut wie möglich zu trainieren, mich auf mich selbst zu konzentrieren und ein bisschen besser zu sein als gestern, damit ich, wenn es soweit ist, bereit bin", erklärte Roca, der betonte, dass er "immer die Perfektion anstrebt".

Nagelsmann sorgt für "gute Atmosphäre"

Beim 5:0-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart Mitte Dezember schlug dann Rocas große Stunde. Nach dem Spiel wurde der ehemalige U21-Nationalspieler sogar in der Kabine von Nagelsmann gelobt.

"Das hat sich natürlich alles sehr gut angefühlt. Für mich war es ein sehr wichtiges Spiel", erinnerte sich Roca zurück: "Julian Nagelsmann hat mir schon in der Zeit davor immer geholfen. Er hat mir gesagt, was ich verbessern kann, um dem Team zu helfen. Ich habe auf ihn gehört, wir haben ein sehr gutes Verhältnis."

Dass Nagelsmann viel mit seinen Spielern kommuniziert, sei sehr wichtig. "Er sorgt so dafür, dass in der Kabine eine gute Atmosphäre herrscht. So können wir alle das Beste aus uns herausholen", lobte Roca seinen Coach.

Alonso "einer der besten Mittelfeldspieler, die es je gab"

In dem Interview sprach Roca außerdem über sein Vorbild Xabi Alonso. "Ich finde, er hat meine Position perfekt gespielt, stand immer richtig, hat defensiv gut mitgearbeitet, aber auch im offensiven Spiel die Angriffe eingeleitet und dem Team insgesamt sehr viel Ruhe gegeben. Ich denke, er ist einer der besten Mittelfeldspieler, die es je gab", adelte er seinen Landsmann.

"Leider habe ich bisher noch nie mit ihm sprechen können. Das würde mich freuen, weil er mir sicher wertvolle Tipps geben könnte. Vielleicht ergibt es sich mal", ergänzte Roca.