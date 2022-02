Oliver Bierhoff zu Geheimtreffen beim BVB

Marc Schueler via www.imago-images.de

DFB-Direktor Oliver Bierhofft gastiert beim BVB

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat am Donnerstag dem Trainingszentrum von Borussia Dortmund einen Besuch abgestattet. Seine Gesprächspartner: unter anderem der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Die Inhalte des Treffens: geheim.

Im Sommer übernimmt Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund den Posten von Michael Zorc als Sportdirektor - das Ende einer Ära in der sportlichen Leitung des BVB, liefen die Fäden dort doch seit 2005 bei Zorc zusammen.

Seinen Nachfolger arbeitete der 59-Jährige höchstpersönlich ein in den letzten Jahren, quasi seitdem Kehl im Jahr 2018 das neu (und für ihn) geschaffene Amt als Leiter der Lizenzspielerabteilung übernahm.

Alle wichtigen Transfers in letzter Zeit wickelten die beiden bereits zusammen ab. Teil der Dortmunder "Elefantenrunde" mit Zorc, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Berater Matthias Sammer ist Kehl ebenfalls schon seit längerem.

BVB: Oliver Bierhoff und Sebastian Kehl "im regelmäßigen Austausch"

Auch die Beziehungen zu den Verantwortlichen des DFB intensiviert Kehl gerade offensichtlich. Am Donnerstagvormittag gastierte Oliver Bierhoff, seines Zeichens Direktor Nationalmannschaften und Akademie des Verbands, beim BVB.

"Oliver Bierhoff und ich stehen im regelmäßigen Austausch, heute war er mal hier bei uns in Dortmund", bestätigte Kehl gegenüber "Bild".

Genaueres über die Inhalte des Gesprächs wollte der 41-Jährige nicht verraten. "Was wir besprechen, bleibt natürlich unter uns", so Kehl.

WM-Chancen der BVB-Stars ein Thema?

"Bild" zufolge habe Bierhoff Termine mit mehreren Personen aus der BVB-Führungsriege gehabt. Es soll demnach um Nachwuchs- sowie finanzielle Themen gegangen sein. Das Blatt spekuliert, es könnte auch schon um die WM-Chancen der deutschen Nationalspieler beim BVB gegangen sein.

Die brisanteste DFB-Personalie in Dortmund ist aktuell wohl Mats Hummels. Der BVB-Abwehrchef wurde in der Ära Hansi Flick bislang noch nicht in den deutschen Kader berufen.

Momentan habe Hummels "das eine oder andere Problemchen" und "nicht dieses Niveau, diese Qualität in seinem Spiel", sagte der Bundestrainer im "RTL/ntv"-Interview vor Weihnachten. Er halte dem Weltmeister von 2014 dennoch "die Tür offen".