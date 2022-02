Nach Rauswurf: Schalke-Youngster soll noch wechseln

Stefan Bösl via www.imago-images.de

Nassim Boujellab (l.) ist beim FC Schalke 04 vorerst chancenlos

Vor wenigen Tagen verkündete der FC Ingolstadt, dass der ursprünglich bis zum Saisonende ausgeliehene Nassim Boujellab vorzeitig zum FC Schalke 04 zurückkehrt. Bei den Knappen hat das Eigengewächs allerdings auch keine Perspektive - zumindest vorerst.

Acht Mal war Nassim Boujellab in der laufenden Saison für den FC Ingolstadt am Ball, ehe die Zusammenarbeit zwischen dem Deutsch-Marokkaner und den Schanzern auf unrühmliche Weise endete. Der 22-Jährige habe "wiederholt gegen klub- und mannschaftsinterne Regeln und Vorgaben" verstoßen, hieß es in einer FCI-Mitteilung.

Seine frühzeitige und unfreiwillige Rückkehr zum Stammverein hat Boujellabs Aktien auf Schalke erwartungsgemäß nicht unbedingt verbessert. Sportdirektor Rouven Schröder stellte nun klar, dass die Tür für den Youngster bis zum Sommer zu ist.

"Er gehört aktuell nicht zu unserem Kader", erklärte der Manager gegenüber dem "kicker".

Das erst im vorigen Juli bis 2023 verlängerte Arbeitspapier bleibe bis Ende Juni ausgesetzt, ist also nicht automatisch wieder in Kraft getreten.

FC Schalke 04 will Nassim Boujellab sofort weiterverleihen

Der Schalker Plan: Boujellab soll so schnell es geht an einen anderen Klub verliehen werden, um ihm die dringend benötigte und bei S04 derzeit unmögliche Spielpraxis zu gewähren.

Während in Deutschland seit Montag keine Zugänge mehr möglich sind, ist das Transfer-Fenster in vielen anderen Ländern noch geöffnet, darunter in Österreich, der Schweiz, Russland, Tschechien und der Türkei. Einige Optionen dürften sich daher noch bieten.

Für die Schalker Profis kam Boujellab, der sich in der Schaltzentrale im Mittelfeld am wohlsten fühlt, bislang in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er je ein Tor und eine Vorlage verbuchte.

In welchem Land sich der vorerst aussortierte Profi in den kommenden Monaten am ehesten sieht, ist nicht bekannt.