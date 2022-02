Medien: Zoff um Erling Haaland bei Real Madrid

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Wechselt Erling Haaland vom BVB zu Real Madrid?

Das angebliche Interesse an Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland sorgt bei Real Madrid intern offenbar für Missstimmung. Insbesondere der langjährige Goalgetter Karim Benzema soll nicht angetan sein vom Werben um den BVB-Profi.

Nach einigen Jahren Durststrecke will Real Madrid seinen Fans ab dem kommenden Sommer endlich wieder ein Team der absoluten Superstars präsentieren - zumindest, was die Besetzung im Angriff angeht.

Im Fokus der Transferbemühungen des spanischen Rekordmeisters steht neben Kylian Mbappé, dessen Wechsel von Paris Saint-Germain nach Madrid wohl mehr oder weniger feststeht, auch Erling Haaland.

Der Vertrag des 21 Jahre alten Norwegers beim BVB läuft zwar noch bis 2024. Im kommenden Sommer darf Haaland dank einer Ausstiegsklausel aber schon für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme von angeblich 75 Millionen Euro den Verein wechseln.

Real Madrid: Ultimatum von Karim Benzema?

Dass sich Real allem Anschein nach intensiv um beide Angreifer bemüht, stößt bei Karim Benzema angeblich nicht gerade auf Gegenliebe.

Der inzwischen 34-jährige Franzose gibt seit dem Abschied von Cristiano Ronaldo mehr oder weniger den Alleinunterhalter im Angriff der Königlichen.

Beeindruckende 303 Treffer in 587 Pflichtspielen für Real stehen in Benzemas Bilanz, auch wenn er im internationalen Vergleich immer etwas unter dem Radar fliegt und kaum Glamour-Faktor versprüht.

Das Portal "El Nacional" berichtet nun von einem Ultimatum von Benzema an Real-Präsident Florentino Pérez. Zeitnah wolle der Routinier, der erst im vergangenen August seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte, demnach Gewissheit über seine Zukunft sowie die Planungen mit Mbappé und vor allem Haaland, der ebenfalls auf die Mittelstürmerposition festgelegt ist.

BVB: Plant Real Madrid erst für März die Haaland-Gespräche?

Mit einer möglichen Rolle als Reservist oder Teilzeitarbeiter will sich Benzema nicht abfinden, heißt es - auch im Hinblick auf die WM in Katar im kommenden Winter, an der er mit Frankreich gerne teilnehmen würde.

Unter Druck setzen lassen will sich Pérez von Benzema angeblich aber nicht. Erst im März soll ein Treffen mit Haaland-Berater Mino Raiola angesetzt sein.

Den italienischen Star-Agenten plagen aktuell noch die Nachwirkungen eines längeren Krankenhausaufenthalts.