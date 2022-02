Schlägt der FC Bayern beim FC Barcelona zu?

Marc Gonzalez Aloma via www.imago-images.de

Sergi Roberto hat wohl keine Zukunft beim FC Barcelona

Eigengewächs Sergi Roberto wird sehr wahrscheinlich den FC Barcelona im Sommer ablösefrei verlassen. Dies berichtet die spanische "Sport". Der 30-Jährige, der in der in der berühmten Jugendakademie "La Masia" ausgebildet wurde, habe sich demnach mit den Katalanen nicht auf einige Vertragsverlängerung einigen können.

Nun könnten erneut die Gerüchte rund um einen Wechsel zum FC Bayern heiß werden. Der deutsche Rekordmeister ist schon länger auf einer Suche nach einer neuen Alternative auf der Position des Rechtsverteidigers. Sergi Roberto könnte allerdings nicht nur diese Lücke schließen, sondern auch als weitere Option im zentralen Mittelfeld eine Rolle spielen. Der polyvalente 30-Jährige wechselt bereits seit Jahren zwischen beiden Positionen hin und her.

FC Bayern: Besteht weiterhin Interesse an Sergi Roberto?

Bereits im vergangenen Sommer gab es langanhaltende Gerüchte rund um ein Interesse der Münchener. Demnach habe es zwar keine konkreten Verhandlungen gegeben, aber laut "Spox" und "Goal" soll der FC Bayern damals über einen Zwischenvermittler in Kontakt mit Sergi Robertos Berater gestanden haben. Im Sommer wäre der Spanier sogar ablösefrei zu haben und könnte Benjamin Pavard Konkurrenz machen.

Zu Beginn der Saison kam der elffache Nationalspieler Spaniens regelmäßig für den FC Barcelona zum Einsatz, bevor ihn eine Oberschenkelverletzung ausbremste, die ihn auch noch einige Wochen beschäftigen dürfte. Im Zuge des radikalen Umbruchs entschieden sich die Verantwortlichen dafür, den Vertrag nicht zu verlängern.

Im September des vergangenen Jahres zeigte der 30-Jährige eine schwache Leistung im Spiel gegen den FC Bayern (0:3) und wurde bei seiner Auswechslung vom eigenen Anhang im Camp Nou mit einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedet. Damals will die "AS" erfahren haben, dass Roberto in der Kabine weinte. Nun hätte er die Chance, sich dem in der Gruppenphase übermächtigen Gegner anzuschließen.