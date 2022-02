Schlotterbeck-Abgang nur bei "attraktivem Angebot"

kolbert-press/Burghard Schreyer via www.imago-imag

Nico Schlotterbeck hat beim SC Freiburg noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023

Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg wird seit einigen Wochen bei zahlreichen Topklubs gehandelt - darunter Borussia Dortmund und der FC Bayern. Sportvorstand Jochen Saier äußerte sich nun zu der Personalie und machte deutlich, dass der Innenverteidiger sicher nicht zum Schnäppchenpreis zu haben ist.

"Es ist alles möglich, vor allem, wenn die Rahmenbedingungen aus unserer Sicht im Sommer nicht stimmen", sagte Saier dem "kicker". "Die Grundsatzentscheidung, ob er geht oder bleibt, ist noch nicht gefallen."

Schlotterbeck ist nur noch bis 2023 an den SC Freiburg gebunden. Will der Bundesligist noch eine ordentliche Ablöse für den 22-Jährigen einstreichen, steht im Sommer ein Verkauf an.

"Es wird gemeinsam mit ihm einen Abwägungsprozess und eine Entscheidung geben, die natürlich maßgeblich damit zusammenhängt, ob es attraktive Angebote für ihn gibt, die seinem Wert - auch für uns als absoluter Unterschiedsspieler - und Potenzial entsprechen", hob Saier hervor.

Eine Verlängerung sei aber ebenfalls nicht auszuschließen. Schlotterbeck zählt zu den Aufsteigern der Saison und hat sich mit seinen Leistungen schon mehrere Nominierungen für den Kader der Nationalmannschaft erarbeitet.

Der SC Freiburg gibt Petersen bei Entscheidung Zeit

In dem Interview äußerte sich Saier auch zur Zukunft von Nils Petersen. Der Stürmer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, ließ seine Zukunft beim SC Freiburg zuletzt offen.

"Ich stehe mit Nils im engen und vertrauensvollen Austausch. Wir haben seine Situation in allen Facetten diskutiert", sagte Saier und ergänzte: "Wir geben ihm Zeit und Ruhe, für sich mit Überzeugung eine gute Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das wird er in den kommenden Wochen tun. Wir begleiten das unaufgeregt, diese Rahmenbedingungen hat er sich über die Jahre verdient."

"Der Verein ist sehr fair, er hat mir signalisiert, dass sie mit mir weitermachen wollen. Jetzt liegt es an mir", sagte der 33 Jahre alte Angreifer zuletzt.