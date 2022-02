Goretzka setzt nächsten Schritt zum Bayern-Comeback

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Leon Goretzka (l.) steht vor seinem Comeback beim FC Bayern

Diese Bilder werden allen Anhängern des FC Bayern nur allzu gut gefallen: Leon Goretzka hat am Donnerstagvormittag einen weiteren Schritt in Richtung Comeback gemacht. Wann der Mittelfeldstar der Münchner wieder in der Bundesliga zu sehen sein wird, ist aber noch ungewiss.

Die "Bild" veröffentlichte am Donnerstag gleich mehrere Videos, auf den Goretzka zurück auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße zu sehen ist. Kurze Zeit später bestätigte der Klub auch selbst, dass Goretzka erstmals wieder mit Spielgerät am Fuß auf dem Rasen stand.

Zu Beginn der Woche hatte der 27-Jährige bereits erste Laufeinheiten auf einem der Nebenplätze absolviert. Mehr als lockeres Joggen stand da aber noch nicht auf dem Plan.

Jetzt ist der Nationalspieler schon einen großen Schritt weiter. Goretzka trainierte am Donnerstag zum ersten Mal wieder mit Ball am Fuß, absolvierte dabei leichte Pass-, Dreh- und Koordinationsübungen.

Goretzka absolviert Trainingseinheit wie geplant

Offenbar ohne größere Beschwerden, denn der Mittelfeldspieler absolvierte das Training wie geplant.

Für das kommende Bundesliga-Spiel des FC Bayern am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt (ab 18:30 Uhr) soll Goretzka aber noch keine Alternative sein. Das Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters fand bis zuletzt noch immer ohne den vermeintlichen Stammspieler der Münchner statt.

Goretzka fällt im Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann bereits seit Anfang Dezember aus. Er hatte über anhaltende Patellasehnenprobleme im Knie geklagt, die ihn zu einer bisher knapp dreimonatigen Zwangspause zwangen.

Bisher hat der gebürtige Bochumer in der laufenden Saison 18 Pflichtspiele für den FC Bayern bestritten.

Goretzka ist beim deutschen Branchenprimus seit 2018 eine feste Größe. Jüngst verlängerte er sein Arbeitspapier bei den Münchnern langfristig bis 2026. Im Jahr 2020 gewann er mit dem Klub unter anderem das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und Gewinn der Champions League.