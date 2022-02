BVB-Kapitän kein "Spitzenmann"? Harsche Kritik an Marco Reus

Revierfoto via www.imago-images.de

Harsche Kritik an BVB-Kapitän Marco Reus

Auch Marco Reus konnte das blamable Europa-League-Aus von Borussia Dortmund nicht verhindern. Der BVB-Kapitän zeigte in beiden Duellen mit den Rangers schwache Leistungen. Überraschend kommt das für den langjährigen Bundesliga-Trainer Felix Magath nicht.

Note 6,0 im Hinspiel, Note 5,0 im Rückspiel: Die sport.de-Redaktion ging nach Borussia Dortmunds Europa-League-Duellen gegen die Rangers hart ins Gericht mit Marco Reus.

Nicht zu Unrecht: Viel zu wenig zeigte der BVB-Kapitän in den Playoffs, in denen es um die Teilnahme am Achtelfinale im zweitwichtigsten Europapokal-Wettbewerb ging.

Stattdessen stehen Reus und seine Borussia bereits Ende Februar vor den Trümmern einer enttäuschenden Saison.

Schwankende Leistungen von Marco Reus beim BVB

Daran ändern auch die auf den ersten Blick überzeugenden Zahlen des gebürtigen Dortmunders, 26 Torbeteiligungen in 34 Pflichtspielen, nichts - und auch nicht, dass Reus zwischendurch Gala-Auftritte wie den beim 6:0 gegen Gladbach mit fünf Scorerpunkten einstreut.

Auch Felix Magath sieht die Darbietungen des BVB-Stars extrem kritisch. Er sei "erstaunt", wie Reus in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, sagte der frühere Chefcoach von FC Bayern und FC Schalke 04 in der Talk-Sendung "Sky 90".

"Wenn bei Länderspielen etwas anlag, war er nicht dabei. Bei Borussia Dortmund hat er zweimal den Pokal gewonnen. Aber ob das der Maßstab für einen Spitzenspieler ist, weiß ich nicht", erklärte Magath seine Sichtweise.

BVB: Mats Hummels "könnte eine gute Rolle spielen"

Der 68-Jährige ergänzte: "Ich sehe nicht, dass Marco Reus einmal derjenige war, der wie Lewandowski eine Meisterschaft geholt hat. Für mich muss ein Spitzenmann auch Spitzenleistungen bringen. Und das heißt, dann Leistungen abzuliefern, wenn es wirklich darauf ankommt."

Immerhin: Den nach durchwachsenen Monaten ebenfalls nicht mehr unumstrittenen BVB-Abwehrchef Mats Hummels beurteilte Magath deutlich positiver.

"Er könnte, wenn die Struktur der Mannschaft anders wäre, noch eine gute Rolle spielen", analysierte der mehrfache Meistertrainer.