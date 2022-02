BVB tütet fetten 100-Millionen-Euro-Deal ein

BVB

Lukrativer Sponsoren-Deal für den BVB

Borussia Dortmund hat die langjährige Partnerschaft mit dem Versicherungs- und Finanzdienstleister Signal Iduna vorzeitig bis zum 30. Juni 2031 verlängert.

Das bestätigte der BVB am Montag in einer Pressemitteilung. Signal Iduna bleibt damit auch Namenssponsor des ehemaligen Westfalenstadions. Das Unternehmen fungiert bereits seit 1974 als Sponsor der Borussia.

Laut "Bild" spült der neue Deal dem BVB satte 100 Millionen Euro in die Kassen - gerade in Zeiten der Corona-Pandemie eine Finanzspritze, die der Revierklub sehr gut gebrauchen kann.

Im Vergleich zum bisherigen Vertrag dürfe sich der BVB über eine Steigerung der Bezüge freuen, berichtet die "WAZ", die ebenfalls von rund zehn Millionen Euro pro Vertragsjahr schreibt.

"Die Signal Iduna ist nicht nur der größte private Arbeitgeber in Dortmund, sondern auch ein sehr verlässlicher Partner für uns, der in guten wie in schlechten Zeiten zum BVB steht. Als unser Klub zu Beginn des Jahrtausends um seine Existenz gebangt hat, war Signal Iduna eines der ersten Unternehmen, das sich bedingungslos auf unsere Seite geschlagen und so mitgeholfen hat, das Überleben des BVB zu sichern. Das vergessen wir nicht", betonte Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung.

BVB lobt gegenseitige "Wertschätzung"

"Die weltweite Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass viele Branchen – auch der Fußball – sehr zu kämpfen haben. Dass sich Signal Iduna inmitten dieser schwierigen Situation erneut so deutlich zu unserer Partnerschaft bekennt, zeigt, wie groß die Wertschätzung auf beiden Seiten ist", ergänzte Geschäftsführer Carsten Cramer.

Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal Iduna, teilte mit: "Wir sind in Dortmund miteinander groß geworden, haben gemeinsam Erfolge gefeiert und auch schwere Zeiten durchgestanden. Unsere Partnerschaft mit dem BVB unterstreicht unseren Anspruch, den wir auch für unsere Kundenbeziehungen haben: Wir möchten ein langfristiger und verlässlicher Partner sein. Wir sind füreinander da."

Leitermann fügte hinzu: "Wir freuen uns auf spannende Spiele im Signal Iduna Park und wünschen der Mannschaft und allen Fans erfolgreiche Zeiten im schönsten Stadion der Welt."