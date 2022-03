FC Bayern und BVB interessiert: Poker um Spence wird heißer

MI News via www.imago-images.de

Wechselt Djed Spence in die Bundesliga?

Er ist derzeit in aller Munde: Djed Spence Der vielseitige Rechtsfuß ist in Deutschland unter anderem beim FC Bayern, BVB und zwei weiteren Klubs gefragt. Und der Poker um den 21-jährigen Engländer wird immer heißer. Aus Bundesliga-Sicht in der Pole Position: der deutsche Rekordmeister.

Djed Spence vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough zieht immer mehr Interessenten an. Zunächst hatte der englische "Express" vermeldet, dass sich der BVB den 21-Jährigen, der aktuell an Liga-Konkurrent Nottingham Forest verliehen ist, im kommenden Sommer schnappen möchte. Spence könnte sich zu einem der "begehrtesten Nachwuchstalente Europas" entwickeln, so das Blatt.

Der Youngster kann auf der rechten Außenbahn alle Positionen besetzen. In der laufenden Saison kommt das Boro-Eigengewächs auf 27 Liga-Partien für Nottingham, dabei stand er stets in der Startelf.

Beide Klubs liefern sich aktuell ein heißes Rennen um einen der begehrten Playoff-Plätze. Für Djed Spence soll es künftig, unabhängig der möglichen Aufstiegschancen seiner beiden Klubs, erstklassig weitergehen.

Zuletzt berichtete das englische "Sky Sports", dass sich aus der Bundesliga immer mehr Optionen ergeben: Neben dem BVB und dem erwähnten FC Bayern zeigen demnach auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig Interesse.

Ablöse für Spence enthüllt: Poker immer heißer

Mit einem Wechsel zu einem der aktuell vier besten deutschen Klubs würde Spence die englische Zweitklassigkeit also mit Spielen in der Champions League tauschen.

Doch die Bundesliga-Vereine haben harte Konkurrenz aus England. Wie das deutsche "Sky" vermeldet, strecken gleich sieben Top-Klubs aus der Premier League die Fühler nach Spence aus. Mit dabei natürlich Manchester City und Tottenham Hotspur.

Als Ablösesumme für den Rechtsfuß werden zehn bis 15 Millionen Euro genannt. Zuvor hatte der englische "Express" berichtet, dass Middlesbrough im Winter ein Angebot in Höhe von knapp 18 Millionen Euro abgelehnt hat. Die Offerte soll von den Spurs eingegangen sein.

Ganz vorn dabei im Rennen um Spence, dessen Vertrag im Nordosten Englands im Sommer 2024 ausläuft, soll der FC Bayern sein. Laut deutschem "Sky" sind "weitere Gespräche" mit ihm geplant, woraus sich schließen lässt, dass die Münchner bereits Kontakt aufgenommen haben.

Spence selbst traut sich demnach den Schritt an die Säbener Straße zu. Er sieht Alphonso Davies als großes Vorbild.