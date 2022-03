Nächstes Top-Talent steht beim BVB in der Warteschlange

Revierfoto via www.imago-images.de

Lars Ricken hat im Winter mit Filippo Calixte Mane das nächste Top-Talent für den BVB geangelt

Nach einem Elfmeter-Krimi gegen Manchester United ist die U19 von Borussia Dortmund ins Viertelfinale der UEFA Youth League eingezogen. Mit dabei war ein Spieler, der zwar keine Einsatzzeit bekam, für den das Erlebnis dennoch ein besonderes war. Die Rede ist von Filippo Calixte Mane, der erst im Winter von Sampdoria Genua zum BVB wechselte.

Der 16-jährige Innenverteidiger war erstmals in den Kader der U19 berufen worden. Sicher auch, da der 1,88 Meter große Verteidiger zunächst Probleme mit dem Knie hatte und dann aufgrund einer Corona-Infektion ausfiel. "Wir wollen ihn langsam an den U19-Bereich heranführen", sagte Lars Ricken, Leiter des Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum, gegenüber dem "kicker".

Mittlerweile ist Mane voll in die Mannschaft integriert und konnte zuletzt auch alle Trainingseinheiten absolvieren. Nun soll das Juwel mehr Spielzeit erhalten. Beim BVB, aber wahrscheinlich auch in der U17-Nationalmannschaft Italiens, die Ende März bei der EM-Qualifikationsrunde antritt. "So können wir ihn gut für die nächste U19-Saison vorbereiten."

Die Stärken und Schwächen des 16-jährigen Talents hat man beim BVB auch schon erkannt. "Er ist ein extrem starker, schneller Innenverteidiger mit einem guten Aufbauspiel", lobt Ricken den Italiener.

BVB: Lars Ricken will Mane Zeit geben

Auch sein neuer Trainer Mike Tullberg, der früher als Profi bei Rot-Weiß Oberhausen aktiv war, ist überzeugt von den Qualitäten des Winter-Neuzugangs: "Filippo ist körperlich weit für sein Alter, gut im Zweikampf und im Kopfball", erklärt der 36-Jährige, der aber vor allem Aufbauspiel noch Verbesserungspotential sieht: "Sein Aufbau ist gut, doch da muss er sich weiter verbessern - und vor allem unsere Spielweise kennenlernen. Der Fußball hier ist intensiver als in Italien. Daran muss er sich anpassen."

Beim BVB will man aber nichts überstürzen und den jungen Abwehrspieler, der sowohl Innen, halbrechts als auch ganz rechts verteidigen kann, behutsam aufbauen. "Die notwendige Zeit, ihn bestmöglich auszubilden, werden wir uns alle geben", sagte Ricken dem "kicker". Es sei "sehr schön zu sehen", dass sich auch Mane diese Zeit gebe.