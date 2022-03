Lewandowskis Ex-Berater heizt Gerüchte an - United lauert

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Robert Lewandowski erwartet Klarheit vom FC Bayern

Bei der 7:1-Gala des FC Bayern im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League gegen RB Salzburg hatte Robert Lewandowski nach 23 Minuten bereits einen Hattrick geschnürt. Ein Umstand, der eindrucksvoll untermauert, welche Klasse der Mittelstürmer verkörpert. Eine Vertragsverlängerung in München ist offenbar dennoch kein Selbstläufer - ein Top-Klub soll sich in Stellung bringen.

Am Dienstagabend erzielte Robert Lewandowski seine Tore 83, 84 und 85 in der Fußball-Königsklasse - nur Lionel Messi (125) und Cristiano Ronaldo (140) trafen häufiger. Mit 0,82 Treffern pro Partie sticht der Angreifer des FC Bayern die beiden Superstars der Szene (Messi: 0,81/ CR7: 0,77) sogar noch aus, zudem darf er seit dem Duell mit Salzburg den schnellsten Dreierpack der Champions-League-Geschichte für sich verbuchen.

Man sollte meinen, dass man in München alles daran setzt, Lewandowskis Vertrag so schnell wie möglich über den Sommer 2023 hinaus zu verlängern - irgendwie kommt aber keine Bewegung in den Poker.

Die "Sport Bild" bestätigte nun erneut, dass ein Austausch zwischen dem deutschen Rekordmeister sowie Lewandowski und/oder dessen Berater Pini Zahavi bislang noch nicht stattgefunden habe.

Auch da mit Erling Haaland von Borussia Dortmund eine verlockende Alternative finanziell eher nicht zu stemmen ist, soll demnach zwar grundsätzlich Einigkeit darüber herrschen, dass man mit dem 33-Jährigen bis 2025 verlängern will, das Zögern könnte nun aber sogar zum großen Knall führen. Unlängst erklärte Lewandowski gegenüber "Sky" überraschend offen, er höre zum ersten Mal, dass man ihn an der Isar halten wolle.

"Irgendetwas scheint Robert beim FC Bayern zu stören"

Ex-Berater Maik Barthel heizt die Spekulationen über einen möglichen Abschied gegenüber der "Sport Bild" nun weiter an. "Irgendetwas scheint Robert aktuell beim FC Bayern zu stören, nicht zu gefallen. Ansonsten ist es nicht seine Art, sich so zu äußern. Meine Erfahrung mit ihm und seinem Umfeld zeigt: Ein Wechsel zu einem anderen internationalen Topklub – bevorzugt Real Madrid – war immer das Ziel. Ich halte das nach wie vor für möglich!"

Von Real Madrid ist derzeit ausnahmsweise nicht die Rede, die "Bild" bringt allerdings ein Engagement bei Manchester United ins Gespräch.

Die Red Devils sollen an der Säbener Straße hinterlegt haben, dass sie ein Angebot abgeben, sollte es zur Trennung zwischen dem FC Bayern und Lewandowski kommen. Der wiederum soll quasi eine Deadline festgelegt und bis zum Sommer Klarheit gefordert haben.