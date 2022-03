Bericht: FC Bayern hofft auf Schnäppchen bei England-Juwel

Matt West/Shutterstock via www.imago-images.de

Reyes Cleary (M.) gilt als Top-Talent auf der Insel

Schon vor Monaten geisterten Meldungen durch die Gazetten, wonach sich der FC Bayern mit einem herausragenden Talent aus England beschäftigt. Das Interesse der Münchner soll immer noch heiß sein, allerdings könnte schon bald ein Top-Klub von der Insel neue Fakten schaffen.

Reyes Cleary sorgt derzeit in der Youth Premier League in England für mächtig Furore. In 21 Spielen hat der 17-Jährige überragende 20 Treffer erzielt und damit nicht nur auf der Insel bereits große Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Laut einem Bericht der "Daily Mail" soll auch der FC Bayern ganz heiß auf Cleary sein, der für West Bromwich Albion aufläuft.

Nach Angaben der Zeitung sind neben den Münchnern auch zahlreiche England-Klubs an dem Top-Talent dran, unter anderem der wiedererstarkte FC Arsenal sowie das neureiche, aber abstiegsbedrohte Newcastle United.

Besonders interessant an Cleary - neben seinem herausragenden Talent - sind wohl auch die wirtschaftlichen Umstände der Personalie. Wie es in dem Medienbericht heißt, hat der Angreifer noch keinen Profivertrag bei West Brom für die kommende Saison unterzeichnet.

FC Bayern noch mit Chancen auf Transfer?

Sollte er sich zu einem Wechsel entschließen, würde lediglich eine verhältnismäßig niedrige Aufwandsentschädigung fällig werden. Eine hohe Ablösesumme müsste der FC Bayern hingegen nicht zahlen.

In der U18-Premier-League hatte der Mittelstürmer bis vor einem Monat sechs Doppelpacks erzielt und aus seinem Team somit absolut herausgeragt.

Der Tabellen-14. der zweitklassigen englischen Championship versucht bereits intensiv, Cleary endlich zur langfristigen Vertragsverlängerung zu bewegen und hat dem Juwel einen unterschriftsreifen Profi-Vertrag vorgelegt. Bisher hat sich der Youngster aber noch nicht dazu entschieden, bei West Bromwich zu bleiben.

Die Scouting-Abteilung des FC Bayern hat den jungen Torjäger also auch weiterhin im Visier.