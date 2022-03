Cheftrainer Büskens reagiert emotional nach Schalke-Sieg

Revierfoto via www.imago-images.de

Mike Büskens fehlte seinem FC Schalke zuletzt in Ingolstadt

Beim Blick auf das nackte Ergebnis konnten alle Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 am Sonntagnachmittag nur zufrieden sein. 3:0 auswärts beim FC Ingolstadt gewonnen, den Abstand auf die Aufstiegszone auf vier Zähler verkürzt. Vor allem bei Interimstrainer Mike Büskens war die Erleichterung riesengroß.

Das Schalker Urgestein war erst vor einer Woche zum Cheftrainer bis Saisonende befördert worden, als er sich auch schon mit positivem Corona-Test in häusliche Quarantäne begeben musste. Die Vorbereitung auf das Ingolstadt-Spiel sowie die Verantwortung in der Partie selbst musste er seinem Co-Trainer Matthias Kreutzer überlassen.

"Glückwunsch Matze!", schrieb Büskens am Sonntagabend voller Erleichterung in den sozialen Medien. "Stellvertretend für den gesamten Trainer- und Betreuerstab und der Mannschaft, möchte ich Matze 'Glückwunsch' sagen!", so der 52-Jährige weiter.

Büskens betonte, dass es "für alle eine intensive Woche" war. Mit dem am Ende ungefährdeten Auswärtssieg hätten sich die Königsblauen für diese Arbeit belohnt.

Der langjährige S04-Profi Büskens hatte sich unter anderem einen Livestream der Trainingseinheiten zu sich nach Hause ins Homeoffice einrichten lassen und so trotz Corona-Erkrankung an der Vorbereitung auf das Ingolstadt-Spiel mitgewirkt.

FC Schalke 04 spielt am Samstag gegen Hannover 96

Neben dem Kurzzeit-Cheftrainer Matthias Kreutzer bedankte sich Büskens auch namentlich bei Tim Hoogland, "der kurzfristig einsprang und Simon Henzler, der wieder seinen alten Job antrat".

Auch an den entlassenen Vorgänger Dimitrios Grammozis dachte der im Klub nur "Buyo" genannte Büskens in seinem Dankes-Posting bei Instagram: "Die Grundlage für all das, was in den kommenden acht Spielen noch passiert, haben auch Dimi, Sven [Piepenbrock, Co-Trainer unter Grammozis, Anm. d. Red.] und Wil [Coort, Torwarttrainer unter Grammozis, Anm. d. Red.] gelegt. Sie haben immer mit viel Herzblut für den S04 gearbeitet."

Büskens hofft darauf, sich zum Wochenstart endlich freitesten zu können. Für den FC Schalke geht es in der 2. Bundesliga am kommenden Samstag (ab 13:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Hannover 96 weiter.