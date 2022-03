1. FC Köln vor Millionen-Transfer

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Luca Kilian (l.) bleibt wohl beim 1. FC Köln

Luca Kilian ist noch bis zum Saisonende vom 1. FSV Mainz 05 an den 1. FC Köln verliehen. Doch der Effzeh wird die Kaufoption für den Innenverteidiger wohl ziehen.

Wie der "kicker" berichtet, können sich die Kölner eine feste Verpflichtung Kilians leisten, die Ablöse liegt demnach bei zwei Millionen Euro.

Konkrete Verhandlungen sollen bereits stattgefunden haben. Eine Einigung sei zwar noch nicht erzielt worden, dennoch gehen beide Parteien von einer weiteren Zusammenarbeit aus, so das Fachmagazin. Noch in diesem Monat könnte der Deal über die Bühne gehen.

Kilian kam im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Mainz nach Köln. 250.000 Euro soll die Leihgebühr betragen haben.

Unter dem Strich recht viel Geld für einen Innenverteidiger, der in der abgelaufenen Saison nicht über die Rolle des Reservisten hinauskam. In lediglich sechs Bundesliga-Spielen stand der 1,92 Meter große Abwehrspieler für Mainz 05 auf dem Rasen.

Doch Köln-Trainer Steffen Baumgart, mit dem Kilian bereits beim SC Paderborn zusammenarbeitete und unter dem er sein Bundesliga-Debüt feierte, war vom Neuzugang überzeugt.

"Luca ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, er ist schnell und spielstark. Wir haben in Paderborn erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich, ihn hier zu haben und ihn jetzt beim FC weiterzuentwickeln", so der Coach.

Kilian blüht beim 1. FC Köln auf

Unter Baumgart blühte der U21-Nationalspieler tatsächlich wieder auf. In der aktuellen Saison absolvierte er 23 Spiele in der Bundesliga, 17 davon in der Startelf. Seit neun Partien hat Kilian keine einzige Spielminute mehr verpasst.

Dass sich Kilian in der Domstadt sichtlich wohl fühlt, ist daher kein Geheimnis. "Der 1. FC Köln ist ein richtig geiler Klub, in einer coolen Stadt mit großartigen Fans. Ich mag den Fußball, den der Trainer spielen lassen will", sagte der ehemalige BVB-Spieler schon bei seiner Vorstellung im vergangenen Sommer.