Ex-Bayern-Star schießt gegen Lewy: "Rumgeheule nervt!"

IMAGO/Mladen Lackovic

Robert Lewandowski konnte zuletzt nur eingeschränkt trainieren

Robert Lewandowski bestimmt derzeit die Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Erst die Sorge nach einer leichten Verletzung während der Trainingswoche, dann die anhaltenden Spekulationen um Wasserstandsmeldungen um seine ausstehenden Vertragsgespräche mit den Klubbossen.

Beim langjährigen Bayern-Profi und heutigen Fußballtrainer Markus Babbel ist die Laune mittlerweile umgeschlagen, was die Personalie Robert Lewandowski anbelangt. Ziemlich angefressen äußerte sich der 49-Jährige zur ungeklärten Lewy-Zukunft bei den Münchnern ab dem kommenden Sommer.

"Ich sehe es ähnlich nüchtern wie der FC Bayern. Es heißt, die Wertschätzung sei ihm nicht genug, das kann ich nicht mehr hören. So viel Wertschätzung wie Lewandowski bei den Bayern bekommt, hat in den letzten 20 Jahren kein Spieler bekommen", meinte Babbel in einem "Sky"-Interview.

Der ehemalige Nationalspieler zog einen Vergleich zu einem Teamkollegen, der ebenfalls eine offene Vertragssituation ab 2023 beim deutschen Rekordmeister hat: "Thomas Müller zum Beispiel macht nicht so einen Zirkus daraus. Dieses Rumgeheule nervt. Lewandowski verdient 25 Millionen Euro und will noch mehr. Kein anderer Bayern-Spieler verdient so viel."

Babbel verlangt mehr Dankbarkeit von Lewandowski

Babbel, der selbst sechs Bundesliga-Spielzeiten beim FC Bayern unter Vertrag stand, stört sich an der Denkweise des polnischen Superstars, der mit seinen 29 Saisontoren in 26 Ligaspielen wieder eine überragende Torquote im deutschen Oberhaus vorzuweisen hat.

"Es gab auch schon Zeiten, als er permanent weg wollte, die Identifikation mit dem Verein war eine Zeitlang nicht besonders groß. Trotzdem stand der FC Bayern zu ihm, weil sie wahnsinnig viel von ihm halten. Er ist Champions League-Sieger und Weltfußballer beim FC Bayern geworden. Da gehört auch mal etwas Dankbarkeit dazu - nicht immer nur Fordern", so die klare Haltung von Babbel, der mit den Münchnern 1997, 1999 und 2000 Deutscher Meister geworden war.

Seit 2020 ist der Ur-Bayer Trainer im Wartestand, arbeitete zuletzt zwischen 2018 und 2020 in Australien bei Western Sydney Wanderers.