"Total überbezahlt": Gomez prangert Fußball-Gehälter an

ULMER via www.imago-images.de

Mario Gomez spielte unter anderem für den FC Bayern

In seiner aktiven Zeit schnürte Mario Gomez die Fußball-Schuhe unter anderem den VfB Stuttgart, den FC Bayern, AC Florenz oder den VfL Wolfsburg. Mit 170 Treffern gehört er zu den besten Torschützen der deutschen Bundesliga. Nun hat sich der Ex-Nationalspieler zu einigen seiner aktiven Kollegen geäußert und dabei eine Aussage getätigt, die nicht bei jedem gut ankommen dürfte.

"Man muss schon festhalten, dass im Fußball wahnsinnig viel Geld verdient wird. In der Breite auch zu viel", moniert Gomez im "Bild"-Podcast "Bayern Insider". "Es gibt viele Durchschnittsspieler, die viel zu viel verdienen, aber die Top-Spieler elektrisieren die Welt. Millionen von Social-Media-Fans, Millionen von Trikotverkäufen, das ist auch ein Mehrwert für die Vereine. Die Besten haben es auch verdient. Ich finde, eher der Durchschnitt ist total überbezahlt, wenn man hört, was da für Summen fließen."

Zu den Akteuren, die ihre astronomischen Gehälter auch verdienen, gehören hingegen Robert Lewandowski vom FC Bayern und Erling Haaland von Borussia Dortmund. Dass Erstgenannter aller Gerüchte zum Trotz seinen Vertrag beim FC Bayern über den Sommer 2023 hinaus verlängern wird, steht für Gomez außer Frage.

Das sind Gomez Top 3

"Ich bin ein absoluter Lewandowski-Fan, deswegen gibt es da für mich keine Fragezeichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein schlechtes Verhältnis zueinander haben. Im Fußball gibt es immer wieder bei Fragen um die Kohle verschiedene Ansichten, aber hinten raus wissen beide, was sie am anderen Ende haben. Nenn mir einen Stürmer, der 50 Tore macht. Er macht das am Fließband, das weiß auch Bayern", so der 36-Jährige, der seine Laufbahn 2020 beendete. Zuletzt wurde gemutmaßt, in München würde Lewandowski künftig 24 Millionen Euro im Jahr verdienen.

Apropos Lewandowski: Der Pole zählt für Gomez ebenso wie Haaland aktuell den den "Top 3 auf der Welt". Die Nummer eins ist allerdings ein Franzose: Karim Benzema von Real Madrid, Gomez' "absoluter Lieblingsstürmer".