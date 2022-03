Oliver Kahn: Manuel Neuer "ist nie zufrieden"

IMAGO

Manuel Neuer ist Kapitän des FC Bayern

Dass Manuel Neuer eine Lichtgestalt des deutschen Fußballs ist, dürfte ohnehin niemand mehr bestreiten. Am Samstag hat der Torhüter des FC Bayern aber einen Rekord aufgestellt, der seine Ausnahmestellung noch einmal untermauert.

Beim 4:0-Erfolg des FC Bayern gegen Union Berlin feierte Manuel Neuer im 460. Spiel seinen 311. Sieg in der deutschen Fußball-Bundesliga. Mehr Dreier konnte kein Akteur in der Geschichte des deutschen Oberhauses einfahren. Neuer überflügelte Oliver Kahn, der inzwischen Vorstandchef der Münchner ist und Neuer nun mit Lob nur so überschüttete.

"Manuel ist das typische Beispiel für die Kultur beim FC Bayern: Er ist, was Titel, Rekorde und auch persönliche Auszeichnungen angeht, sehr gefräßig", wird Kahn auf "fcbayern.com" zitiert: "Manuel ist ein absolutes Phänomen. Er ist der Kapitän. Er ist ganz wichtig, wenn er als Leader auf dem Platz steht."

In einem Tweet des FC Bayern ergänzt Kahn: "Er zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Er ist nie zufrieden."

Auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic überschlägt sich vor Lobhudelei.

"Manuel hat das Torwartspiel verändert wie kein anderer Torwart vor ihm. Er spielt seit mehr als einem Jahrzehnt konstant auf Weltklasse-Niveau, er hat mit dem FC Bayern alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, er ist Fußball-Weltmeister und jetzt auch noch Bundesligarekordspieler", so der 45-Jährige. "Manuel zählt zu den wichtigsten Spielern in der Geschichte des FC Bayern und zu den größten Torhütern des Weltfußballs. Wir sind froh, dass er unser Kapitän ist, ein Vorbild auf dem Platz und außerhalb des Platzes."

Angesichts dieser Aussagen dürften kaum noch Zweifel daran bestehen, dass Manuel Neuer auch künftig das Tor des deutschen Rekordmeisters hütet. Der Vertrag des 35-Jährigen endet im Sommer 2023, eine Verlängerung bis Ende Juni 2025 steht im Raum.