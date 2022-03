Halstenberg hat WM noch nicht abgeschrieben

motivio via www.imago-images.de

Marcel Halstenberg hofft weiter auf eine Teilnahme an der WM

Nationalspieler Marcel Halstenberg hat seine Teilnahme an der WM in Katar noch nicht abgeschrieben.

"Natürlich ist es für jeden Fußballer ein Traum, bei einem großen Turnier dabei zu sein - den habe ich auch noch nicht abgehakt", sagte der Profi von RB Leipzig (30) dem "kicker".

Halstenberg fehlt im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Länderspiele am Samstag (20:45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden. Nach langer Leidenszeit mit privaten Schicksalsschlägen, Knöchelproblemen und einer Knie-Operation hat er erst am 2. März nach einem Dreivierteljahr Pause sein Comeback gegeben.

"Bei 90 Prozent sehe ich mich schon", sagte er über seinen körperlichen Zustand, aber: "Wenn es auf dem Platz ein bisschen wilder zugeht - erst eine Ecke, du verteidigst und schiebst raus, dann noch mal eine Flanke und noch eine Flanke - dann merke ich schon, dass noch Luft nach oben ist."

Halstenbergs Vertrag bei RB läuft aus, "erste Gespräche" über eine Verlängerung habe es bereits gegeben, sagte er: Der Linksverteidiger kann sich "gut vorstellen, in Leipzig zu bleiben".