BVB-Star legt sich nach Klatsche gegen RB mit Fans an

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Wurde von BVB-Fans bepöbelt: Manuel Akanji

Nach der heftigen 1:4-Klatsche gegen RB Leipzig am Samstag lagen die Nerven bei Borussia Dortmund blank. Ein BVB-Star legte sich nach Abpfiff mit einem pöbelnden Fan an, Abwehrchef Mats Hummels reagierte live im TV auf "Rose raus"-Rufe von den Rängen.

Ausgerechnet bei der Rückkehr aller Fans erwischte Borussia Dortmund am Samstag einen rabenschwarzen Abend: Vor 81.365 Zuschauern im erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ausverkauften Signal Iduna Park setzte es ein bitteres 1:4 (0:2) gegen RB Leipzig.

Konrad Laimer (21./30.), Christopher Nkunku (57.) sowie Dani Olmo (86.) erzielten die Treffer für die Gäste. Donyell Malen (84.) sorgte aus Sicht des BVB lediglich für Ergebniskosmetik.

Applaus, Pfiffe und Beleidigungen von den BVB-Fans

Der Gang zu den Fans unmittelbar nach Spielende wurde für die Dortmunder Profis zu einem zweifelhaften Vergnügen. Unter höflichen Applaus mischten sich auch vereinzelte Pfiffe.

Als sich Innenverteidiger Manuel Akanji anschließend den Fragen der Medien stellte, schlugen einige BVB-Anhänger allerdings ganz andere, deutlichere Worte an. Rufe wie "Versager!", "Penner!" oder "Schämt euch!" waren zu hören, sowie auch Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie - für den 26 Jahre alten Schweizer zu viel.

"Was soll der Mist? Für was gehst du eigentlich ins Stadion, wenn du uns so beleidigst?", fragte Akanji einen der pöbelnden Fans, bevor ihn ein Mitarbeiter der Dortmunder Medienabteilung zur Räson rief.

Gegenüber den Journalisten führte der BVB-Profi aus: "Jede Kritik an unserer Leistung ist absolut okay, aber wenn man mit anderen Sachen kommt, dann verstehe ich das nicht. Ich verstehe nicht, wieso man hierherkommt und die Spieler schlechtredet. Ich verstehe es, wenn man sauer ist. Manchmal wünsche ich mir aber mehr Unterstützung."

BVB: Mats Hummels reagiert auf "Rose raus"-Rufe

Die Mannschaft habe "dem Gegner die Tore heute geschenkt. Aus eigenem Ballbesitz machen wir dumme Fehler und das spielt eine Mannschaft wie Leipzig gut aus. Es hat heute wirklich an vielem gefehlt", ließ Akanji aber auch kein gutes Haar an der eigenen Leistung.

Auch Vize-Kapitän Mats Hummels sah sich genötigt, am Ende eines für den BVB so extrem bitteren Fußballabends auf lautstarke Meinungsbekundungen von den Rängen, diesmal in Richtung von Trainer Marco Rose, zu antworten.

Im Live-Interview mit "Sky" reagierte Hummels auf "Rose rauf"-Rufe einiger Fans im zu diesem Zeitpunkt schon fast leeren Stadion. "Die spreche ich nächste Saison nochmal drauf an", sagte der 33-Jährige, der in Verbindung mit der eigenen Leistung von einem "Hühnerhaufen" sprach.