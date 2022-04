Wo läuft FC Villarreal vs. FC Bayern im TV und Stream?

IMAGO

Wer überträgt FC Villarreal vs. FC Bayern in der Champions League im TV und Stream?

Am Mittwochabend trifft der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League auf den FC Villarreal. Zudem wird es für den FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid und Co. ernst. Wo läuft die Königsklasse live im TV und im Stream?

Der FC Bayern gastiert im Viertelfinale der Champions League zunächst beim FC Villarreal. Der spanische Erstligist hatte in der letzten Runde überraschend Juventus Turin (1:1, 3:0) aus dem Wettbewerb geworfen. Somit sollten die Münchner gewarnt sein, zumal Villarreal in der vergangenen Saison die Europa League gewann.

Der deutsche Rekordmeister hatte sich im Achtelfinale seinerseits gegen RB Salzburg (1:1, 7:1) durchgesetzt. Gegen Villarreal möchte der FC Bayern den nächsten Schritt gehen und sich für das Halbfinale der Champions League qualifizieren.

In der vergangenen Champions-League-Saison war für die Münchner in der Runde der besten Acht Schluss. Damals scheiterte der FC Bayern nach zwei äußerst spannenden Duellen (2:3, 1:0) an Paris Saint-Germain.

Wo wird das Champions-League-Spiel FC Villarreal vs. FC Bayern übertragen?

Das Hinspiel des FC Bayern beim FC Villareal wird live beim Streamingdienst DAZN übertragen. Um 21:00 Uhr beginnt die Partie im Estadio de la Cerámica.

Ab 23:00 Uhr gibt es die Partie außerdem in der Zusammenfassung im ZDF im Magazin "Fußball: Champions League" zu sehen.

sport.de berichtet über die Partie des FC Bayern beim FC Villarreal wie gewohnt im ausführlichen Live-Ticker.

Wo laufen die anderen Viertelfinal-Spiele der Champions League im TV?

Neben dem FC Bayern und FC Villarreal haben sich noch sechs weitere Top-Teams aus Europa für das Viertelfinale in der Königsklasse qualifiziert.

Auch die anderen Partien laufen in diesem Jahr nicht live im Free-TV, sondern sind allesamt nur über Streamingdienst-Anbieter zu schauen.

Hier werden die anderen Viertelfinal-Hinspiele der Champions League übertragen:

Dienstag, 5. April, 21:00 Uhr: Manchester City - Atlético Madrid | live bei DAZN

Dienstag, 5. April, 21:00 Uhr: SL Benfica - FC Liverpool | live bei Prime Video

Mittwoch, 6. April, 21:00 Uhr: FC Chelsea - Real Madrid | live bei DAZN