Götze und Hummels dürfen wohl auf WM-Teilnahme hoffen

imago sportfotodienst

Mario Götze (l.) und Mats Hummels (r.) gewannen 2014 zusammen den WM-Titel

2014 gewannen Mario Götze und Mats Hummels mit der deutschen Nationalmannschaft in Rio de Janeiro die Fußball-Weltmeisterschaft. In den vergangenen Jahren rückte das Duo im DFB-Team jedoch immer mehr in den Hintergrund und wurde zuletzt gar nicht mehr berücksichtigt. Dennoch dürfen die ehemaligen BVB-Teamkollegen offenbar weiterhin auf ein Ticket für die Winter-WM in Katar hoffen.

Wie "Sport Bild" berichtet, lässt sich Bundestrainer Hansi Flick bezüglich seiner Nominierung für die kommende Weltmeisterschaft noch viele Optionen offen. Lediglich ein Stamm von 15, 16 Spielern soll die Teilnahme "im Normalfall" nicht mehr zu nehmen sein.

Dahinter soll es viele Gedankenspiele geben. Selbst für Mario Götze und Mats Hummels, die in der Nationalmannschaft in den vergangenen Monaten überhaupt keine Rolle mehr spielten, ist die Tür angeblich noch nicht zu.

Hummels hatte nach der zwischenzeitlichen Ausbootung durch Joachim Löw bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer sein Comeback gefeiert. Doch nach durchwachsenen Leistungen schaffte es der BVB-Verteidiger im Anschluss nicht mehr in das Team von Löw-Nachfolger Hansi Flick.

Hummels und Götze zuletzt nicht berücksichtigt

"Aktuell hat er im Moment nicht dieses Niveau, diese Qualität in seinem Spiel", hatte der Bundestrainer den 33-Jährigen im vergangenen Dezember im Interview mit "RTL/ntv" kritisiert. In den letzten Monaten konnte Hummels bei Borussia Dortmund nicht immer an seine starken Vorstellungen vergangener Tage anknüpfen, sodass er sich für eine erneute DFB-Rückkehr steigern muss.

Bei Mario Götze ist der letzte Länderspiel noch länger her. Zuletzt trug der Rio-Held am 14. November 2017 im Freundschaftsspiel gegen Frankreich den Adler auf der Brust. Seit seinem Wechsel zur PSV Eindhoven macht der 29-Jährige aber wieder einen besseren Eindruck als in den Vorjahren beim BVB.

Da die WM in Katar erst am 21. November beginnt, haben sowohl Götze als auch Hummels noch ausreichend Zeit, um Flick von einer Nominierung zu überzeugen.