Insider: Mit einem Superstar wird Bayern nicht verlängern

EIBNER via www.imago-images.de

Thomas Müller, Manuel Neuer und Lewandowski (v.l.n.r.) sind drei der wichtigsten Säulen beim FC Bayern

Rund um den FC Bayern wird derzeit heiß über die mittelfristige Zukunft der Superstars und Führungsspieler Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Thomas Müller im Verein spekuliert. Ein Klub-Insider will jetzt erfahren haben: Mit einem der Leader werden die Münchner nicht mehr verlängern.

Sowohl der Mannschaftskapitän und Stammtorhüter Manuel Neuer, als auch der zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski und Klub-Urgestein Thomas Müller sind aktuell beim FC Bayern noch quasi unersetzbar. Das Trio performt regelmäßig auf Weltklasse-Niveau, steht praktisch in jedem Spiel in allen Wettbewerben in der Startformation.

Fakt ist aber auch, dass bei allen dreien die Verträge im Sommer 2023 auslaufen. Neuer (36), Lewandowski (33) und Müller (32) haben die 30 Jahre längst überschritten, sind zudem die absoluten Top-Verdiener im Klub. Es gibt also Argumente sowohl dafür als auch dagegen, mit dem Star-Trio noch einmal vorzeitig und über 2023 hinaus zu verlängern.

Lewandowski vor einem Wechsel zum FC Barcelona?

Ex-Nationalspieler Thomas Helmer will jetzt erfahren haben, dass beim FC Bayern zumindest eine erste Entscheidung bereits gefallen ist.

"Bayern wird nicht mit allen dreien verlängern", haute der langjährige Verteidiger der Münchner bei "Sport1" am Mittwochabend raus.

Der ehemalige Profi und heutige TV-Moderator nannte dabei keine konkrete Quelle aus dem Klub, habe diese Aussage aber aus dem Vereinsumfeld gehört, so der 56-Jährige.

"Es ist finanziell einfach nicht mehr zu stemmen", fügte Helmer die Begründung gleich hinzu, wieso sich der deutsche Rekordmeister bald von Neuer, Lewandowski oder Müller trennen könnte.

Vor allem um die Zukunft von Robert Lewandowski rankten sich in den letzten Wochen viele Gerüchte. In spanischen Medienberichte war immer häufiger von einem möglichen und ernsthaften Interesse des FC Barcelona die Rede.