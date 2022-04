Bundesliga-Novum bei Zittersieg des FC Bayern

IMAGO/Philippe Ruiz

Thomas Müller hat beim FC Bayern einem Bundesliga-Rekord aufgestellt

Gegen den FC Augsburg mühte sich der FC Bayern am Samstag zu einem wenig glanzvollen 1:0-Zittersieg. Für Fußball-Nationalspieler Thomas Müller war der knappe Erfolg dennoch ein besonderer Sieg.

In seinem 411. Bundesligaspiel feierte Thomas Müller seinen 300. Sieg. Der 32-Jährige kickte in seiner gesamten Profikarriere immer für den FC Bayern. So viele Erfolge mit einem Verein erreichte in der deutschen Topliga zuvor noch kein Spieler.

Insgesamt siegten lediglich zwei Profis häufiger im deutschen Oberhaus: Müllers Teamkollege Manuel Neuer (313 Siege mit Schalke und Bayern) sowie der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Kahn (310 Erfolge mit Karlsruhe und Bayern).

In seinen 411 Bundesliga-Spielen erzielte Müller 136 Tore und bereitete 186 Treffer vor. Seine erste Partie konnte der Mittelfeld-Star übrigens nicht gewinnen: Am 15. August 2008 debütierte Müller gegen den Hamburger SV. Das Spiel endete 1:1.

Eine Bestmarke egalisierte derweil ein weiterer Star des FC Bayern: Joshua Kimmich. Der Mittelfeld-Leader der Münchner feierte in seinem 196. Bundesliga-Spiel seinen 150. Sieg. So schnell erreichte diese Marke zuvor nur Arjen Robben, der von 2009 bis 2019 die Fußball-Schuhe in der bayerischen Landeshauptstadt schnürte.

Diese Marke ist für das Duo des FC Bayern noch weit entfernt

Von einer Marke sind allerdings sowohl Müller als auch Kimmich noch meilenweit entfernt: Der legendäre Jupp Heynckes gewann als Spieler und Trainer bislang insgesamt 518 Bundesliga-Partien. 174 Mal siegte er als Akteur auf dem Rasen, 344 Mal an der Seitenlinie.

Die meisten Erfolge als Coach feierte Otto Rehhagel. Der mittlerweile 83-jährige Erfolgstrainer holte insgesamt 390 Dreier mit Werder Bremen, Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, den FC Bayern, dem 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC.