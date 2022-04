Lewandowski bei weiterem Top-Klub gehandelt

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Um Robert Lewandowski ranken sich weiterhin die Gerüchte

Beim souveränen 3:0-Auswärtssieg des FC Bayern bei Arminia Bielefeld blieb Robert Lewandowski ausnahmsweise mal ohne eigenes Tor. Der Weltfußballer bestimmt trotzdem weiter die Schlagzeilen rund um den deutschen Rekordmeister.

Die Spekulationen um seine sportliche Zukunft halten auch an den Osterfeiertagen unvermittelt an. Nachdem sich am Sonntag Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn ausführlich zum Status quo rund um den Superstar der Münchner äußerte, vermeldeten spanischen Medien gleich wieder neue Spekulationen um Lewandowski.

Laut einem Bericht der spanischen "Sport" soll der FC Barcelona zwar weiterhin großes Interesse daran haben, den 33-Jährigen nach acht Jahren vom Bundesliga-Tabellenführer loszueisen.

Ein anderer europäischer Großklub soll im Werben um den Polen aber noch längst nicht aufgesteckt haben. Manchester United träumt wohl weiterhin davon, Lewandowski als neuen Mittelstürmer und Torjäger zu verpflichten. Der englische Rekordmeister soll nach Informationen der spanischen Zeitung sogar direkten Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben, um das eigene Interesse am Superstar zu hinterlegen.

Ein konkretes Angebot an den FC Bayern sollen die Red Devils zwar noch nicht formuliert haben. Dennoch werde die bis zuletzt vertrackte Situation rund um den 2023 auslaufenden Vertrag des zweimaligen Weltfußballers beim FC Bayern genauestens beobachtet, heißt es in dem Medienbericht weiter.

Manchester United sucht Top-Neuzugang in der Sturmspitze

Manchester United will zur kommenden Saison unbedingt auf der Mittelstürmer-Position aufrüsten, um die große Lücke zur englischen Ligaspitze endlich wieder zu schließen.

In der laufenden Spielzeit sind die Top-Teams Manchester City und der FC Liverpool bereits um 20 beziehungsweise 19 Punkte enteilt. Der letzte Meistertitel von ManUnited in der Premier League liegt bereits neun Jahre zurück.

Neben Robert Lewandowski vom FC Bayern fallen in dem Medienbericht auch die Namen Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Darwin Núnez (Benfica), für die sich Englands Tabellenfünfter ebenfalls interessieren soll. Der Bayern-Superstar soll aber das derzeit größte Interesse rund um das Old Trafford auslösen.