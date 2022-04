Abstiegskrimi droht: Stuttgart zittert, Hertha hofft

IMAGO/Laci Perenyi

Hertha BSC kämpft wie sieben andere Teams um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga

Vier Spieltage vor Schluss muss sich mehr als ein halbes Dutzend Teams in der Fußball-Bundesliga noch mit Abstiegssorgen herumplagen. Erwischt es am Ende den VfB Stuttgart und Hertha BSC? Oder muss sogar der VfL Wolfsburg den Weg in die 2. Bundesliga antreten. Das Restprogramm der Klubs könnte unterschiedlicher nicht sein.

Bis zu drei Vereine müssen die Fußball-Bundesliga nach dieser Saison verlassen. Während mit Greuther Fürth bereits ein (direkter) Abstiegskandidat so gut wie feststeht, duellieren sich fünf Vereine darum, nicht auf Platz 17 oder Relegationsrang 16 zu landen. Namentlich sind das Aufsteiger VfL Bochum, der VfL Wolfsburg, der FC Augsburg, Hertha BSC, der VfB Stuttgart und der zweite Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Gleich mehrere der genannten Klubs stehen sich dabei noch in direkten Duellen gegenüber. Wer hat noch die dicksten Brocken vor der Brust? Wer kann sich schon (fast) zurücklehnen?

Das ist das Restprogramm der Teilnehmer im Kampf um den Klassenerhalt:

VfL Bochum (12. Tabellenplatz/30:43 Tore/36 Punkte)

FC Augsburg (H)

Borussia Dortmund (A)

Arminia Bielefeld (H)

Union Berlin (A)

Mit 36 Punkten sind die Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet beinahe schon in sicheren Gewässern angekommen. Aus den verbleibenden vier Spielen reichen schon drei Punkte, um den Klassenverbleib zu feiern. Die beiden Heimspiele gegen Augsburg und Bielefeld bieten sich dazu ganz besonders an.

VfL Wolfsburg (13./34:51/34)

FSV Mainz 05 (H)

VfB Stuttgart (A)

1. FC Köln (A)

Bayern München (H)

Die in dieser Saison taumelnden Wölfe brauchen mindestens noch einen Sieg im direkten Duell mit dem VfB Stuttgart und möglichst zuvor ein Pünktchen gegen Mainz. In Köln und beim Rekordmeister wird für die Kohfeldt-Truppe nichts zu holen sein. Gehen die beiden nächsten so entscheidenden Spiele verloren, ist großes Zittern angesagt.

FC Augsburg (14./34:47/32)

VfL Bochum (A)

1. FC Köln (H)

RB Leipzig (A)

SpVgg Greuther Fürth (H)

Der FCA könnte sich mit einem Auswärtserfolg in Bochum ein gutes Stück aus der Gefahrenzone entfernen. Gelingt kein Dreier müssen die Fuggerstädter möglicherweise bis zum letzten Spieltag warten, in der Hoffnung, dass die Pflichtpunkte gegen Fürth am Ende reichen.

Hertha BSC (15./32:66/29)

VfB Stuttgart (H)

Arminia Bielefeld (A)

FSV Mainz 05 (H)

Borussia Dortmund (A)

Fluch und Segen für Hertha BSC: An den kommenden beiden Spieltagen treffen die auf Platz 15 befindlichen Berliner erst auf Stuttgart (16.) und dann auf Bielefeld (17.). Nimmt das Magath-Team die Maximalpunktzahl mit, lässt es die zwei härtesten Konkurrenten hinter sich. Gehen die Partien allerdings verloren, schwinden die Hoffnung immens, dass es gegen Mainz und den BVB noch die Befreiung gibt. Zumal Hertha (von Fürth einmal abgesehen) das mit Abstand schlechteste Torverhältnis der Keller-Klubs hat (-34).

VfB Stuttgart (16./36:53/28)

Hertha BSC (A)

VfL Wolfsburg (H)

Bayern München (A)

1. FC Köln (H)

Für die Schwaben geht es schon am kommenden Wochenende um alles. Der VfB braucht unbedingt einen Sieg in Berlin, um Hertha auf den Relegationsrang (oder tiefer) zu befördern. Gelingt dies, muss aber auch gegen die Wölfe noch ein Dreier her, denn gegen Bayern und Köln sind kaum Punkte zu erwarten.

Arminia Bielefeld (17./23:46/26)

1. FC Köln (A)

Hertha BSC (H)

VfL Bochum (A)

RB Leipzig (H)

Drei Punkte sind es bis zum rettenden Ufer, doch die Aufgaben, die auf den so arg von Verletzungen gebeutelten Aufsteiger warten, sind immens. Mit Köln und Leipzig warten noch zwei Schwergewichte auf die Arminia. Einziger kleiner Vorteil: Mit Hertha BSC haben die Bielefelder noch einen direkten Konkurrenten im eigenen Stadion zu Gast.

SpVgg Greuther Fürth (18./24:72/17)

Bayer Leverkusen (H)

Union Berlin (A)

Borussia Dortmund (H)

FC Augsburg (A)

Die Chancen auf den Klassenerhalt sind bei zwölf Punkten Rückstand und vier verbleibenden Spielen ohnehin nur noch rein rechnerischer Natur. Vier sehr hohe Siege müssten her, gleichzeitig dürfte die Konkurrenz nicht mehr punkten. Ob es gegen Bayer, Union oder den BVB überhaupt noch zu einem Punkt reicht, ist offen.