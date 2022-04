Bayern-Star bricht Training ab

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Thomas Müller (M.) musste das Training abbrechen

Ausgerechnet vor dem womöglich vorentscheidenden Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB setzte es einen echten Schockmoment für den FC Bayern: Thomas Müller verletzte sich am Dienstagvormittag im Mannschaftstraining und musste die Einheit vorzeitig abbrechen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten verließ der 32-Jährige vorzeitig den Trainingsplatz, konnte dabei nur noch humpelnd laufen. Offenbar hatte er zuvor einen Schlag abbekommen.

Für den Offensiv-Star des FC Bayern war die Trainingseinheit damit vorzeitig beendet, er ließ sich anschließend bandagieren und mit Eis behandeln. Mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ er den Trainingsplatz zunächst in Richtung Kabine, wo er medizinisch versorgt wurde.

Ob der Einsatz Müllers ausgerechnet gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) ernsthaft in Gefahr ist, stand zunächst noch nicht fest.

Müller spielt in den Planungen von Cheftrainer Julian Nagelsmann eigentlich eine wichtige Rolle und soll am 31. Bundesliga-Spieltag zu Hause gegen den BVB mit auflaufen. Bisher stand er in 29 der 30 Bundesliga-Saisonspiele der Bayern in der Startformation. Er kommt dabei auf sieben Tore und weitere 16 direkte Torvorlagen für seine Farben.

Thomas Müller spielte schon 39 Mal mit dem FC Bayern gegen den BVB

Den Münchnern genügt am Samstagabend ein Remis, um den Vorsprung auf die Schwarz-Gelben bei komfortablen neun Punkten zu halten. Bei einem Heimsieg wäre dem deutschen Branchenprimus der zehnte Meistertitel nacheinander auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Thomas Müller ist ein ausgewiesener BVB-Experte. In seiner Profi-Karriere hat das Bayern-Urgestein schon sagenhafte 39 Mal gegen die Westfalen gespielt und dabei zwölf Tore erzielt. 23 Duelle FC Bayern gegen Borussia Dortmund mit Beteiligung Thomas Müllers gingen dabei auch an die Münchner.