Bayern dementiert Geheimtreffen mit Erling Haaland nicht

IMAGO/Markus Ulmer

BVB-Star Erling Haaland sprach mit den Verantwortlichen des FC Bayern

Welche Rolle spielt BVB-Star Erling Haaland in den Planspielen des FC Bayern? Offenbar eine größere als zunächst angenommen, denn laut "Bild" hat der Rekordmeister vor wenigen Wochen das direkte Gespräch mit dem Norweger gesucht.

Wie die Zeitung am Dienstag mit Berufung auf eigene Informationen berichtet, ist es Ende März zu einem "stundenlangen Treffen" zwischen Erling Haaland und Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic gekommen.

Der FC Bayern habe Haalands Reha-Aufenthalt in München in jenen Tagen zur Kontaktaufnahme genutzt, heißt es. Auf "Bild"-Anfrage wollte der Rekordmeister das Treffen weder bestätigen noch dementieren.

Ebenfalls Anfang März wurde bekannt, dass sich Bayern-Vorstand Oliver Kahn in Monaco mit Haaland-Berater Mino Raiola traf.

Zunächst hieß es, in diesem Austausch sei es lediglich um die beiden Ajax-Profis Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui gegangen, die ebenfalls vom Italiener betreut werden. Doch die "Bild" schreibt, dass auch die Zukunft von Erling Haaland in dem Gespräch thematisiert wurde.

Kann sich der FC Bayern Haaland leisten?

Ob der Rekordmeister aus München auch heute noch mit dem Gedanken einer Haaland-Verpflichtung spielt, ist nicht klar. Die Verantwortlichen des FC Bayern betonten mehrfach, bei den gehandelten Summen aus dem Rennen zu sein.

Haaland-Kenner Jan-Age Fjörtoft behauptete derweil in den vergangenen Tagen stets, der Stürmer sei weiterhin ein Thema an der Isar. Das würde auch, so spekuliert "Bild", gleichzeitig erklären, warum die Bayern bei Robert Lewandowski in Sachen Vertragsgesprächen auf Zeit spielen.

Doch selbst wenn sich der FC Bayern intensiver um Erling Haaland bemühen sollte, ist noch lange nicht klar, dass der Norweger auch nach München wechselt. Real Madrid gilt als sein Traumverein, Manchester City hat übereinstimmenden Meldungen zufolge das beste Gesamtpaket vorgelegt und somit im Poker auch die besten Karten.