Medien: BVB-Trio auf Milan-Shortlist

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Manuel Akanji (Mitte) und Thorgan Hazard (re.) sind zwei von drei BVB-Stars, über die der AC Milan nachdenkt

Obwohl der AC Mailand vier Spieltage vor dem Ende der Serie-A-Saison noch mitten im Meisterschaftskampf steckt, laufen die Planungen der Rossoneri für die kommende Saison schon auf Hochtouren. Mittendrin: drei Spieler des BVB.

Wie die italienische Sportzeitung "Tuttosport" berichtet, stehen gleich drei aktuelle Spieler des BVB auf der Wunschliste des AC Milan. Bei den Spielern soll es sich um Manuel Akanji, Emre Can und Thorgan Hazard handeln. Alle drei Spieler gelten in Dortmund als Verkaufskandidaten.

Der Abgang von Akanji (Vertrag bis 2023) im anstehenden Sommer steht übereinstimmenden Berichten zufolge bereits fest. Zwar hat der BVB bis weit in den März hinein versucht, den Schweizer doch noch von einer Verlängerung zu überzeugen, Akanji aber soll sich für eine neue Herausforderung entschieden haben.

Wo der Innenverteidiger in der kommenden Saison spielt, steht aber noch nicht fest. Er selbst soll mit einem Wechsel in die Premier League liebäugeln. Mit Juventus Turin und jetzt auch dem AC Mailand werden aber auch zwei attraktive Klubs aus der Serie A mit ihm in Verbindung gebracht.

Trennt sich der BVB von Hazard und Can?

Anders sind die Vorzeichen bei Nationalspieler Emre Can. Vor einigen Wochen hieß es, der BVB suche schon nach einem Abnehmer für den defensiven Mittelfeldspieler, der vertraglich bis 2024 an die Schwarz-Gelben gebunden ist. Can selbst widersprach diesen Gerüchten und nannte sie "Fake News".

Fakt ist allerdings, dass der 28-Jährige die hohen sportlichen Erwartungen auch in dieser Saison nur bedingt erfüllen könnte. Sollte sich der BVB um eine Alternative bemühen, käme dies nicht überraschend.

Ganz ähnlich sieht es im Fall von Thorgan Hazard aus. Auch der Belgier ist noch bis 2024 an den Klub gebunden. Und auch von Hazard haben sich die Verantwortlichen in den letzten Monaten mehr erhofft. Dass er selbst schon nach einem neuen Verein sucht, dementierte der 29-Jährige zwar. Doch laut "Bild" und "Sport Bild" ist der Mittelfeldspieler Teil der internen Streichliste.