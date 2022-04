Nübel verrät: Rückkehr zum FC Bayern nicht sicher

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via www.imago-images.

Alexander Nübel wurde vom FC Bayern für zwei Jahre nach Monaco verliehen

Im vergangenen Sommer kehrte Alexander Nübel dem FC Bayern vorerst den Rücken und schloss sich der AS Monaco auf Leihbasis für zwei Jahre an. Doch obwohl der Schlussmann im Fürstentum zur Nummer eins aufgestiegen ist, denkt er offenkundig nicht über einen längeren Verbleib nach.

Rein sportlich gesehen hat sich das neue Abenteuer in Monaco für Alexander Nübel voll ausgezahlt: In allen 34 Ligaspielen stand der frühere Keeper des FC Schalke über die volle Distanz auf dem Rasen, hielt dabei zehn Mal seinen Kasten sauber und kassierte bislang überhaupt nur 35 Gegentreffer.

Umso überraschender ist die klare Ablehnung des 25-Jährigen im Bezug auf ein längeres Engagement im Fürstentum. Im Gespräch mit "ran" antwortete Nübel auf eine entsprechende Frage mit einem deutlichen "Nein". Seine Begründung: "Im Moment ist alles super, aber wenn ich nicht mehr hier spielen sollte, gehe ich lieber wieder zurück nach Deutschland."

Die kommende Spielzeit wird der gebürtige Paderborner allerdings sicher noch in Monaco verbringen. In dem kleinen Stadtstaat fühlt sich Nübel nach eigenen Angaben zwar pudelwohl, zugleich vermisst er jedoch ein potenziell "ruhigeres Leben" in Deutschland.

Nübel-Rückkehr zum FC Bayern nicht sicher: "Mal gucken, was passiert"

Ob seine Zukunft tatsächlich beim FC Bayern liegt, ließ der Torwart derweil offen. In München führt in den nächsten Jahren wohl noch kein Weg an Platzhirsch Manuel Neuer vorbei.

"Ich habe noch bis 2025 Vertrag und bin erst einmal noch anderthalb Jahre hier hin ausgeliehen. Mal gucken, was dann passiert", erklärte Nübel, der von einer "super Erfahrung" in Monaco schwärmte.

Im Team fühlt sich der Leihspieler jedenfalls gut integriert. "Ich glaube, wir haben eine gute Truppe und es läuft zurzeit auch relativ gut", hob der frühere U21-Nationaltorhüter hervor.