BVB-Youngster erklärt die Derby-Pleite gegen Bochum

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Jamie Bynoe-Gittens stand für den BVB in der Startelf

Jamie Bynoe-Gittens feierte am Samstag seine "bittersüße" Startelf-Premiere für den BVB in der Fußball-Bundesliga, wie er es selbst beschrieb. Mit dem Debüt vor über 81.000 Zuschauern sei ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Allerdings zeigte Borussia Dortmund beim 3:4 im B1-Derby gegen den VfL Bochum eine insgesamt enttäuschende Leistung. Auch das Fazit Bynoe-Gittens fiel daher ambivalent aus.

"Ich bin glücklich, mein erstes Spiel für diesen großartigen Verein von Beginn an gemacht zu haben. Aber vom Endergebnis bin ich enttäuscht", schrieb der englische Youngster bei Instagram nach seinem Bundesliga-Debüt für die Schwarz-Gelben.

Nach der zwischenzeitlichen 3:2-Führung durch den Dreierpacker Erling Haaland gab der BVB die Partie gegen Bochum am Samstag noch aus der Hand, kassierte in der Schlussphase zwei Gegentreffer zur Heimniederlage.

"Vielleicht waren wir zu unkonzentriert", meinte Bynoe-Gittens auf dem BVB-YouTube-Kanal. "Ganz zum Schluss kriegen sie (VfL Bochum, Anm. d. Red.) noch einen Elfmeter. Ganz schwer, dann noch zurückzukommen", führte der 17-Jährige aus.

Der gebürtige Londoner durfte selbst zum ersten Mal von Beginn an im deutschen Fußball-Oberhaus ran, wirbelte als einer der wenigen auffälligen BVB-Akteure 63 Minuten lang auf der linken Seite.

Bynoe-Gittens zum BVB-Startelf-Debüt: "War nicht nervös"

"Ich war entspannt. Nicht nervös. Einfach voller Vorfreude, Teil dieses Teams zu sein", berichtete der U-Nationalspieler von seiner Bundesliga-Premiere.

Seine Unaufgeregtheit zeichne ihn schon immer aus, betonte Bynoe-Gittens, der seit 2020 für den BVB am Ball ist: "Dass ich ohne Furcht spiele, ist genau mein Ding. Ich will ganz cool bleiben und mein Spiel durchziehen können. Das ist etwas Grundsätzliches wenn ich Fußball spiele. So habe ich das immer schon gemacht."

Vor seinem Startelf-Debüt wurde er in der laufenden Bundesliga-Saison bereits zweimal eingewechselt, kommt ansonsten vor allem in der Dortmunder A-Jugend zum Einsatz.