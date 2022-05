Bayern-Flirt Frenkie de Jong vor Barca-Abgang?

PRESSINPHOTO via www.imago-images.de

Frenkie de Jong (l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern wurde zuletzt immer wieder mit Frenkie de Jong vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nun sollen die Katalanen beschlossen haben, den Niederländer zu verkaufen. Einen Nachfolger soll Barca bereits im Blick haben.

Wie die spanische "AS" berichtet, soll beim FC Barcelona eine weitreichende Entscheidung bezüglich der Personalplanung für die kommende Saison getroffen worden sein.

Demnach sollen die Verantwortlichen der Katalanen planen, Frenkie de Jong zu verkaufen. Barca hoffe auf eine Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro, heißt es. Dass der 24-Jährige zuletzt öffentlich von Cheftrainer Xavi Hernández gelobt wurde, ändere nichts an der Ausrichtung der Transferpläne.

FC Bayern: Interesse an Frenkie de Jong?

Die "AS" bringt neben Manchester United auch den FC Bayern als Hauptinteressenten für de Jong ins Spiel.

Trainer Julian Nagelsmann schwärmte vor wenigen Wochen noch gegenüber "Amazon Prime" vom Mittelfeldspieler, den er für einen "sehr guten Spieler" hält. Allerdings sprenge der 24-Jährige "den Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten".

Als designierten Nachfolger des Niederländers beim FC Barcelona nennt die "AS" Carlos Soler vom FC Valencia.

Der Transfer des 25-Jährigen sei bereits fest eingeplant und der spanische Nationalspieler würde sich für 20 Millionen Euro den Katalanen anschließen, so der Bericht.

Carlos Soler zum FC Barcelona? FC Valencia veröffentlicht Statement

Aufgrund des Berichts sah sich Valencia dann sogar gezwungen, eine offizielle Mitteilung zu veröffentlichen.

"Als Reaktion auf die am Montag in der 'AS' veröffentlichten Informationen dementiert der FC Valencia kategorisch, dass es eine Vereinbarung oder Verhandlungen mit dem FC Barcelona über einen Transfer von Carlos Soler gibt", ließ der Klub verlauten.

Vielmehr verhandele der Klub mit dem Eigengewächs, das in Valencia geboren wurde und seit der Jugend für seinen Heimatverein spielt, über eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob das Interesse des FC Barcelona an Soler doch vorhanden ist - und ob der FC Bayern vielleicht doch eine Chance auf eine Verpflichtung von de Jong haben könnte.