Bayerns Trainerteam "wenig begeistert" von Ibiza-Trip

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Nagelsmann trainiert den FC Bayern

Am vergangenen Samstag kamen die Stars des FC Bayern mit 1:3 beim 1. FSV Mainz 05 unter die Räder - und gönnten sich zur "Belohnung" einen Kurztrip nach Ibiza. Eine Entscheidung, die bei vielen Experten Unverständnis hervorrief. Von Vereinsseite vernahm man hingegen keine kritischen Worte. Gut kam die Reise aber wohl dennoch nicht bei allen Verantwortlichen an.

Bei der Rückkehr des FC Bayern auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße am Dienstag soll die Ibiza-Reise "weiterhin Thema" gewesen sein. Das berichtet der "kicker".

Intern, das will das Fachmagazin erfahren haben, ist die Entscheidung, München im Anschluss an die Blamage in Richtung der spanischen Party-Insel zu verlassen, nicht gut angekommen. Zumindest seien "nicht alle Beteiligten im Verein glücklich mit dieser Tour" gewesen, heißt es.

Dem Bericht zufolge war allen voran das Trainerteam des FC Bayern um Chefcoach Julian Nagelsmann "wenig begeistert und überrascht". Stein des Anstoßes: Die Info über den Ausflug wurde erst am Donnerstag von Teammanagerin Kathleen Krüger an die Trainer herangetragen.

Öffentliche Kritik prasselt auf den FC Bayern ein

Ohnehin soll das Trainerteam erwartet haben, dass die Mannschaft mehr Eigenverantwortung an den Tag gelegt hätte und die Reise erst nach Ende der Saison angetreten wäre - oder zumindest nicht nach einer derben Pleite.

Kommentiert wurde der Ibiza-Trip bislang nur von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der gegenüber der "Bild" lediglich von einer "teambildenden Maßnahme" sprach.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wetterte bei "Sky" hingegen, der Aufenthalt auf der Balearen-Insel sei "keine Teambildung-Maßnahme, sondern eine Freizeitgestaltung" gewesen.

Kult-Coach Peter Neururer sprach sogar von einer "Verarscherei am Fan" und auch in einer Umfrage der Voting-App FanQ erntete die Maßnahme wenig Verständnis: Mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer (55,4 Prozent) sieht den Kurzurlaub als Zeichen für eine fehlende Ernsthaftigkeit im Saisonendspurt, für 53,9 Prozent ist die Reise zudem respektlos.