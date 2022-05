Frings sieht "Elfmeter" für Werder, Barbarez glaubt an HSV

unknown

Barbarez und Frings standen sich schon in den Nordderbys zwischen HSV und Werder gegenüber

Am kommenden Sonntag steht der Aufstiegsshowdown in der 2. Fußball-Bundesliga an. Mittendrin: die beiden Traditionsklubs Werder Bremen und der Hamburger SV. Vor dem letzten Spieltag haben sich zwei ehemalige Vereinsgrößen zu den Chancen von SVW und HSV geäußert.

Mit dem FC Schalke 04 steht der erste Aufsteiger in das Oberhaus schon fest, doch mit Werder Bremen (2. Platz, 60 Punkte, Tordifferenz von +20), dem Hamburger SV (3., 57, +31) und Darmstadt 98 (4., 57, +22) buhlen noch drei Klubs um den zweiten Aufstiegsplatz und den Relegationsrang.

Beste Chancen haben dabei die beiden Nordklubs, von denen der grünweiße Weser-Verein aus Bremen laut Torsten Frings eine einzigartige Gelegenheit hat.

"Den Aufstieg in der eigenen Hand, ein Heimspiel, ausverkauftes Haus – das ist ein Elfmeter, den Werder einfach nicht vergeben darf", erklärte Frings, der zwischen 1997 und 2002 und 2005 bis 2011 für die Bremer spielte, im "kicker".

"Als Außenstehender merkt man, dass die Euphorie extrem hoch ist, man stellt sich in Bremen auf ein großes Fest ein", analysierte der 45-Jährige, der auch schon als Co-Trainer bei Werder aktiv war.

Frings warnt Werder, Barbarez vertraut HSV

Allerdings warnte Frings vor dem letzten Spiel gegen Jahn Regensburg: "Diese Erwartungshaltung bedeutet natürlich auch, dass es ein enormes Druckspiel für die Jungs wird. Man kann sich wahrscheinlich keinen Patzer mehr erlauben. Damit müssen sie gegen einen Gegner, für den es um nichts mehr geht, klarkommen." Erzielt Bremen am Ende nicht das nötige Remis, "hätte man es auch nicht verdient, aufzusteigen", so Frings.

Etwas schwieriger als Werder hat es der HSV, der derzeit auf dem Relegationsplatz steht. Die Hamburger wollen nach dem vierten Jahr in der 2. Bundesliga endlich zurück in die Beletage des deutschen Fußballs. Das gelingt auch, glaubt Klub-Ikone Sergej Barbarez.

"So kritisch ich in den zurückliegenden Jahren auch war – dieses Mal bin ich sicher: Der HSV schafft die Relegation und darüber den Aufstieg", betonte der frühere HSV-Star im "kicker".

Der Grund liegt für den Bosnier auf der Hand: "Die Mannschaft und der Trainer haben in der gesamten Saison, vor allem aber in der entscheidenden Phase einen großen Willen ausgestrahlt. Dazu ist es im Verein ruhig geblieben während des nicht so starken Frühjahres. Das wird sich auszahlen." Um Platz drei zu sichern, brauchen die Rothosen einen Erfolg in Rostock.