Pünktlich zum Showdown! Eintracht verlängert mit Abwehr-Star

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Tuta (r.) verlängerte seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2026

Einen Tag vor dem großen Finale in der Europa League gegen den schottischen Kontrahenten Rangers FC hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt noch eine wichtige Personalie eingetütet. Vor der Abreise nach Spanien, wo in Sevilla am Mittwochabend ab 21 Uhr das Endspiel gegen Glasgow stattfindet, gab die SGE eine Vertragsverlängerung bekannt.

Innenverteidiger Tuta hat bei Eintracht Frankfurt bis 2026 verlängert. Das vermeldete der Klubs aus der Main-Metropole am Dienstagnachmittag in den sozialen Medien.

Tuta bekennt sich langfristig zur Eintracht: Der Innenverteidiger verlängert seinen Vertrag in Frankfurt vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2026 ✍️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 17. Mai 2022

Das ursprüngliche Arbeitspapier des Brasilianers lief bei den Hessen bis 2023.

"Ich habe viel investiert, um mich in diesem Team zu etablieren. Und natürlich habe ich auch für die Zukunft noch Großes vor", wurde der 22-Jährige auf der Frankfurter Vereinshomepage zitiert.

Tuta eine feste Größe in der Eintracht-Abwehr

Der Defensivspieler spielt seit der letzten Saison für die SGE und bestritt seit dem 45 Bundesliga-Spiele für die Eintracht. In der laufenden Spielzeit schrieb er auch an der großen Erfolgsstory der Frankfurter in der Europa League mit. In der K.o.-Phase kam er in fünf der sechs Spiele zum Einsatz, lediglich das Rückspiel beim FC Barcelona verpasste er im Viertelfinale gesperrt.

"Wir freuen uns sehr, dass ein so talentierter und wichtiger Spieler wie Tuta langfristig bei der Eintracht unterschrieben hat. Er hat in dieser Saison den nächsten Entwicklungsschritt genommen und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden. Daher spricht es für Eintracht Frankfurt, dass er bei uns bleibt“, freute sich der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche am Dienstag über die Vertragsverlängerung mit Tuta.

Der Verteidiger hatte im Januar 2019 den Schritt nach Europa gewagt und wurde nach seinem ersten Halbjahr in Frankfurt zunächst ein Jahr an den belgischen Erstligisten KV Kortrijk verliehen. Die Eintracht hatte einst knapp 1,8 Millionen Euro für Tuta an den FC Sao Paulo bezahlt.