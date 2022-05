Grillitsch nach Hoffenheim-Abschied vor Lazio-Wechsel

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Grillitsch: Geht es für ihn von Hoffenheim zu Lazio?

Nach seinem Abschied vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim könnte der österreichische Nationalspieler Florian Grillitsch zu Lazio Rom wechseln.

Die "Gazzetta dello Sport" berichtet am Mittwoch von einem Interesse des italienischen Spitzenklubs an dem 26-Jährigen, dessen Vertrag in Hoffenheim im Sommer ausläuft.

Zudem gibt es Gerüchte über Angebote für Grillitsch aus Spanien und England.