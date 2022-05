Darum stockt die Trainer-Suche des FC Schalke 04

unknown

Mike Büskens und Ralf Fährmann (re.) wollen mit dem FC Schalke 04 in der Bundesliga durchstarten

Der FC Schalke 04 treibt nach dem sofortigen Wiederaufstieg die Planungen für die Fußball-Bundesliga voran. Vor allem die Trainer-Frage muss geklärt werden. Doch genau hier hakt es offenbar.

Nachdem in Folge der Entlassung von Dimitrios Grammozis Anfang März noch zahlreiche Namen durch die Gerüchteküche geisterten, ist es in den letzten Wochen relativ ruhig geworden um mögliche Trainerkandidaten beim FC Schalke 04.

Wer soll auf Interimscoach Mike Büskens folgen, der die Königsblauen durch acht Siege in neun Partien zurück in die Bundesliga führte? Dieses Thema beschäftigt den Klub und ist essentiell für die weitere Kaderplanung.

Doch nach Informationen des "kicker" geht es in der Trainer-Frage nicht so recht voran. Schalke tue "sich schwer bei der Suche", schreibt das Fachblatt.

FC Schalke 04 will "keinen Schnellschuss"

Einer der Gründe dafür: die komplizierte Konstellation auf der Bank, wo Aufstiegstrainer Büskens dem neuen Übungsleiter weiter als Assistent mehr als sprichwörtlich im Nacken sitzen wird.

Schalkes Sportchef Rouven Schröder erklärte zuletzt in einer Medienrunde zwar, dass es in der Trainer-Frage "keinen Schnellschuss" geben werde und der Coach, der nach Büskens kommt "richtig gut" sein müsse.

Diese Worte liegen allerdings auch schon mehr als sechs Wochen zurück.

Ralf Fährmann beim FC Schalke 04 weiterhin Ersatz?

Ungeachtet der Büskens-Nachfolge gibt es allerdings auf einigen Positionen im Kader bereits erste Tendenzen, wie der "kicker" weiter berichtet.

Demnach wird sich Ralf Fährmann wohl auch in Zukunft mit einem Platz auf der Bank begnügen müssen. Die Verantwortlichen halten ihn in für die Bundesliga "nicht für den Richtigen", so der "kicker".

Überlegt wird demnach intern noch, ob die nach dem Abgang von Martin Fraisl noch offene Planstelle im Tor von einem erfahrenen Keeper besetzt werden oder ob ein Talent die Aufgabe übernehmen soll.

FC Schalke 04: Zwei Leihspieler sollen bleiben

In der Abwehr hofft der Klub indes, dass Malick Thiaw als teuerster Spieler bis zu zehn Millionen Euro einbringt.

Mit diesem Geld soll ManCity-Leihgabe Ko Itakura weiterverpflichtet werden. Der Japaner soll unbedingt gehalten werden. Das Gleiche gilt im Mittelfeld für Darko Churlinov, der nach seiner Leihe fest vom VfB Stuttgart kommen soll.

Im Angriff sucht man derweil noch nach einem idealen Angriffspartner für Simon Terodde. Marius Bülter (zehn Tore und 13 Vorlagen) reicht den Ansprüchen der Königsblauen für eine Liga höher nicht.