Offiziell: Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern

Manuel Neuer bleibt beim FC Bayern

Manuel Neuer bleibt dem FC Bayern weiter erhalten. Wie der deutsche Rekordmeister am Montagvormittag offiziell bestätigte, hat der Nationaltorhüter seinen Vertrag bis 2024 verlängert.

"Ich bin sehr froh, dass mein Weg beim FC Bayern weitergeht", erklärte Neuer in der Mitteilung: "Wir werden wieder eine sehr gute Mannschaft haben, mit der wir um alle Titel spielen können."

Vorstandschef Oliver Kahn lobte Neuer als den "besten Torwart der Welt". Es sei "eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen. Wir sind sehr glücklich, seinen Vertrag verlängert zu haben. Manuel ist eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern", so der 52-Jährige.

Salihamidzic: "Manuel ist unser großer Rückhalt"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hob ebenfalls Neuers Stellenwert innerhalb der Mannschaft hervor.

"Manuel ist auf dem Platz und außerhalb des Platzes unser großer Rückhalt. Er wird weiterhin einen gewichtigen Anteil daran haben, dass wir unsere Ziele erreichen können", sagte der 45-Jährige.

Neuer läuft seit 2011 für die Münchner auf und trägt seit dem Abschied von Philipp Lahm im Sommer 2017 die Kapitänsbinde.

FC Bayern will mit Gnabry verlängern

Vor wenigen Wochen hatte der FC Bayern bereits mit Thomas Müller verlängert. Der offensive Mittelfeldspieler unterzeichnete ebenfalls ein Arbeitspapier bis 2024.

Mit Serge Gnabry befindet sich der FC Bayern derweil noch in Gesprächen. Jedoch gestalten sich die Verhandlungen schwierig. Aufgrund dessen wird der DFB-Star, der noch bis 2023 an den Verein gebunden ist, seit geraumer Zeit als möglicher Abgangskandidat gehandelt.

Robert Lewandowski wird derweil definitiv keinen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben. Der Angreifer möchte die Münchner bereits in diesem Sommer verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen. Auch Lewandowskis Kontrakt ist bis 2023 datiert.