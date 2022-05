Bericht: FC Bayern kurz vor dem nächsten Transfer

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Der FC Bayern verpflichtet wohl Ryan Gravenberch

Der FC Bayern steht wohl unmittelbar vor dem nächsten Transfer. Nach der Verpflichtung von Noussair Mazraoui soll nun auch Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam nach München kommen.

Laut "Sport1" befinden sich die Verhandlungen mit dem niederländischen Meister vor dem Abschluss. Dabei muss der FC Bayern offenbar tiefer in die Tasche greifen als bislang gedacht. So soll die Ablösesumme zwischen 20 und 25 Millionen Euro liegen. Durch Bonuszahlungen kann der Betrag noch auf insgesamt 30 Millionen Euro ansteigen, heißt es.

Zuletzt hatte "Telegraaf"-Reporter und Ajax-Kenner Mike Verweij eine Summe von 18 Millionen Euro ins Spiel gebracht und von möglichen Bonuszahlungen über fünf Millionen Euro berichtet.

"Sport1" zufolge erhält Gravenberch beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027. Bis Anfang Juni soll im Idealfall die Unterschrift erfolgen. Der deutsche Rekordmeister gilt seit Wochen als der Topfavorit auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen.

FC Bayern bestätigt Mazraoui-Deal

Gravenberch stammt aus der Ajax-Jugend, wo er zahlreiche Nachwuchsteam durchlief. Unter Trainer Erik ten Hag schaffte der zehnfache Nationalspieler letztlich den Durchbruch bei den Profis. In der abgelaufenen Saison absolvierte der gebürtige Amsterdamer 42 Pflichtspiele für den niederländischen Rekordmeister.

Gravenberch wäre bereits der zweite Spieler, den es in diesem Sommer von Ajax an die Isar zieht. Erst am Montag verkündete der FC Bayern den Transfer von Noussair Mazraoui.

Der 24-Jährige ist für die rechte Abwehrseite eingeplant. "Er hatte Angebote aus ganz Europa und hat sich für uns entschieden, weil wir einen klaren Plan mit ihm haben und mit ihm große Ziele erreichen wollen", äußerte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur Verpflichtung: "Noussair ist ein Spieler, der über die rechte Seite offensiv viel Druck macht. Uns gefällt auch seine Mentalität sehr: Er brennt für diese Herausforderung beim FC Bayern."

Anders als Gravenberch kostet Mazraoui den FC Bayern aufgrund seines auslaufenden Vertrags in Amsterdam keine Ablösesumme.