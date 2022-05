Medien: Werder hinterlegt Interesse an Gladbach-Star

Fotostand / van der Velden via www.imago-images.de

Laszlo Bénes wird bei Werder Bremen gehandelt

Bei Werder Bremen läuft die Kaderplanung nach dem Aufstieg offenbar weiter auf Hochtouren. Angeblich haben die Hanseaten erneut einen Spieler mit Bundesligaerfahrung im Blick.

Wie "Bild" berichtet, haben die Verantwortlichen der Grün-Weißen bei Gladbach offiziell Interesse an Mittelfeldspieler Laszlo Bénes hinterlegt. Der Slowake kam bei den Fohlen in der letzten Saison nicht wie erhofft zum Zug und soll mit Abschiedsgedanken spielen. Bereits in der Rückrunde der Saison 2020/21 war der 24-Jährige an den FC Augsburg verliehen.

Dem Bericht zufolge kommt eine erneute Leihe für den zentralen Mittelfeldspieler nun aber nicht mehr infrage. Bénes strebe eine endgültige Trennung von der Borussia an. Bei einem Transfer nach Bremen steht anscheinend eine Ablösesumme zwischen einer und zwei Millionen Euro im Raum. Der Vertrag des variablen Offensivspielers am Niederrhein läuft noch bis 2024.

Werder soll allerdings nicht der einzige Klub sein, der ein Auge auf Bénes geworfen hat. Laut "Bild" seien andere Bundesligisten ebenfalls interessiert.

Die Gerüchte um den Linksfuß und den SV Werder sind nicht neu: Schon im Winter hatte es Berichte gegeben, wonach die Norddeutschen den Nationalspieler gerne verpflichten würden. Damals ließ sich ein Wechsel aber nicht realisieren.

Zuletzt hat sich die Einsatzsituation für den EM-Teilnehmer von 2021 nicht gebessert. In der gesamten Spielzeit stand er für Gladbach nur zweimal in der Startelf, viele seiner Joker-Einsätzen blieben obendrein unter zehn Minuten.

Bei Werder könnte er womöglich auf deutlich mehr Spielzeit hoffen. Die Bremer basteln aktuell an einem schlagfertigen Kader für den Klassenerhalt. Mit Amos Pieper, der ablösefrei von Arminia Bielefeld kommt, haben die Verantwortlichen zuletzt bereits ein Puzzlestück platziert.

Bénes könnte in der Werder-Mannschaft ein weiterer Schlüsselspieler werden.