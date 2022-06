Ex-Bayern-Juwel ein Thema bei Werder Bremen?

unknown

Machte nach seinem Abschied vom FC Bayern in den Niederlanden den nächsten Schritt: Derrick Köhn

Nach der Rückkehr in die Bundesliga will der SV Werder Bremen seinen Kader noch auf mehreren Positionen verstärken. Eine Problemzone ist weiterhin die linke Abwehrseite. Einem Bericht zufolge könnte ein ehemaliges Talent vom FC Bayern dort Abhilfe schaffen.

Gemeint ist Derrick Köhn vom niederländischen Erstliga-Absteiger Willem II, der nach "Sky"-Informationen bei Werder auf der Liste stehen soll.

Der 23-Jährige, der in den vergangenen beiden Saisons in der Eredivisie Stammspieler war, soll wenig Lust auf den Gang ins Unterhaus verspüren. Sein Vertrag in Tilburg läuft 2023 aus.

Vor seiner Zeit bei Willem II hatte Köhn drei Jahre für die zweite Mannschaft des FC Bayern gespielt. Der gebürtige Hamburger war Teil der Mannschaft, die 2019 in die 3. Liga aufstieg und in der Folgesaison sensationell Meister wurde.

Ausgebildet wurde der Linksfuß ausgerechnet beim HSV, dem norddeutschen Erzrivalen von Werder Bremen. Der Sprung ins Profi-Team der Rothosen blieb Köhn jedoch verwehrt.

Köhn-Ablöse für Werder Bremen wohl zu stemmen

In der Eredivisie kam der Abwehrmann in zwei Jahren insgesamt 62 Mal zum Einsatz (ein Tor, zwei Vorlagen). Köhn wurde zudem schon für die Nationalmannschaft Ghanas nominiert, wartet aber noch auf sein Debüt bei den Black Stars.

Wie teuer ein Transfer des Defensiv-Akteurs für den finanziell nicht auf Rosen gebetteten SVW wäre, ist unklar. Unsummen würde Willem II allerdings wohl nicht aufrufen.

Bislang haben die Bremer mit Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Niklas Stark (Hertha BSC) und Dikeni Salifou (FC Augsburg U19) drei Neuzugänge für die Saison 2022/2023 unter Dach und Fach gebracht. Das Trio kommt ablösefrei an die Weser.