Medien: Real steht schon in Kontakt mit Gnabry-Berater

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serge Gnabry könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Neben Robert Lewandowski ist Serge Gnabry derzeit die am heißesten diskutierte Personalie im Kader des FC Bayern. Auch der deutsche Nationalspieler soll sich einen Abgang aus München schon in diesem Sommer vorstellen können. Im Gegensatz zum Weltfußballer Lewandowski zeigen sich die Bayern in Sachen Sommer-Transfer bei Gnabry aber gesprächsbereit.

Der FC Bayern hat sich selbst wohl eine Frist gesetzt, um in der Zukunftsfrage bei Gnabry eine Entscheidung zu fällen. Laut "kicker" soll noch vor dem Saisonstart 2022/2023 endgültige Klarheit geschaffen werden.

Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, dass es tatsächlich zu einem Abschied des 26-Jährigen aus München kommen könnte. So soll Gnabry selbst einem Wechsel offen gegenüber stehen, Real Madrid wird schon seit Tagen als möglicher Abnehmer gehandelt, nachdem sich der Mega-Wechsel von Kylian Mbappé in die spanische Hauptstadt zerschlagen hatte.

FC Bayern wohl ab 40-Millionen-Offerte für Gnabry gesprächsbereit

Laut einem Bericht der Portals "goal.com" sollen sich die Königlichen längst in direktem Kontakt mit dem Berater des Bayern-Spielers befinden. Die Madrilenen sollen von den sportlichen Qualitäten des Offensiv-Allrounders überzeugt sein, auch finanziell würde Gnabry wohl ins Schema des Champions-League-Siegers passen.

Der Spieler selbst soll von der Option Real Madrid mittlerweile angetan sein, kann sich einen Wechsel zu seinem ehemaligen DFB-Teamkollegen Toni Kroos sowie seinem einstigen Bayern-Kumpel David Alaba demnach gut vorstellen.

In übereinstimmenden Medienberichten hatte es zuvor geheißen, dass der FC Bayern ab einem Angebot von mindestens 40 Millionen Euro für Gnabry gesprächsbereit sei. Vor allem im Falle einer Verpflichtung des Liverpool-Stars Sadio Mané soll der deutsche Rekordmeister einen Gnabry-Verkauf in Erwägung ziehen.