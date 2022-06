Sabitzer glaubt an seine Chance beim FC Bayern

IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl

Marcel Sabitzer blickt auf sein erstes Jahr beim FC Bayern zurück

Für Marcel Sabitzer verlief die erste Saison beim FC Bayern äußerst unbefriedigend. Dennoch denkt der zentrale Mittelfeldspieler nicht an einen Abschied aus München und will stattdessen in der kommenden Saison wieder angreifen.

Gerade einmal acht Bundesliga-Startelfeinsätze sprangen für Marcel Sabitzer in seiner Debütsaison beim FC Bayern heraus. Eine prägende Rolle spielte der 28-Jährige unter Trainer Julian Nagelsmann gewiss nicht.

"So ein Jahr hatte ich in meiner Karriere noch nicht, deshalb gab es natürlich Analysen, warum und wieso", verriet der Spielmacher nun am Rande des Trainingslagers der österreichischen Nationalmannschaft.

Gleichzeitig nahm Sabitzer seinen schwierigen Start beim FC Bayern sportlich. "Dass es noch einmal ein anderes Pflaster ist und dass es viele Spieler gab, bei denen es im ersten Jahr bei den Bayern nicht so war wie erwartet, ist halt einmal so", erklärte der ehemalige Leipziger.

Sabitzer will beim FC Bayern neu angreifen

Anstatt im Sommer den Verein zu wechseln, möchte Sabitzer beim FC Bayern neu angreifen. "Ich werde ab Tag eins an meine Chance glauben und probieren, mein Ding durchzuziehen. An meine Stärken glaube ich, ich habe ja nichts verlernt. Ich habe es nur nicht so entfalten können", versicherte der Routinier.

Er habe in den vergangenen Jahren "auf höchstem Niveau gezeigt, dass ich ein Topspieler bin", so Sabitzer: "Ich glaube wenig daran, dass ich das verlernt habe."

Komplett schlechtreden wollte Sabitzer sein erstes Jahr an der Säbener Straße nicht. Immerhin absolvierte der 60-fache Nationalspieler insgesamt 32 Partien für den FC Bayern, mit dem er in der Bundesliga den ersten Platz belegte. "Ich habe etwas gewonnen, bin deutscher Meister geworden. Das nimmt mir keiner mehr", meinte Sabitzer.

Die interne Konkurrenz wird beim FC Bayern auch in der kommenden Saison groß sein. Zwar verlässt mit Corentin Tolisso ein zentraler Mittelfeldspieler den Verein. Mit Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) soll sich aber bereits der Nachfolger im Anflug befinden.