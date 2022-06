Farke statt Favre: Neuer Gladbach-Trainer im Anflug!

John Walton via www.imago-images.de

Daniel Farke wird wohl neuer Trainer in Gladbach

Tagelang deutete alles darauf hin, dass Lucien Favre an die Seitenlinie von Borussia Mönchengladbach zurückkehrt. Nach der überraschenden Absage des Schweizers mussten sich die Fohlen jedoch anderweitig umschauen - und sind mittlerweile offenbar fündig geworden.

"Lucien Favre hat Borussia im Herzen, möchte aber nicht mehr in Deutschland arbeiten. Sie können sicher sein, dass wir alles getan haben, aber ich glaube nicht, dass Lucien Favre in den nächsten beiden Jahren Trainer bei Borussia sein wird", erklärte Gladbach-Manager Roland Virkus kürzlich auf der Mitgliederversammlung des Vereins.

Wie es scheint, haben die Fohlen-Bosse mittlerweile eine Alternative gefunden: Laut "kicker" wird Daniel Farke wohl neuer Übungsleiter der Borussia. Die Spur zum langjährigen Norwich-Coach sei "in den vergangenen Tagen immer heißer" geworden.

Kontakt hätte schon seit einer Weile bestanden, jetzt hätten sich beide Seiten entscheidend angenähert. Daher laufe "alles darauf hinaus", dass der 45-Jährige der Hütter-Nachfolger wird.

Gladbach-Kandidat Kompany geht wohl nach England

Farke, der bislang den SV Lippstadt 08, den BVB II und Norwich City trainierte, heuerte im Januar beim russischen Klub FK Krasnodar an, beendete sein Engagement Anfang März aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine allerdings ohne ein Pflichtspiel an der Seitenlinie begleitet zu haben.

Zuletzt verkündete er im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung", dass ihn ein Job in Deutschland durchaus reize.

Der ebenfalls als Kandidat gehandelte Belgier Vincent Kompany, mit dem es auch Gespräche gegeben haben soll, steht derweil kurz vor einem Engagement beim englischen Erstliga-Absteiger FC Burnley.