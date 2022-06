Dänemark will nach Coup gegen Weltmeister Frankreich mehr

IMAGO/Jose Breton

Überraschender Erfolg für Dänemark in Frankreich

Der Sieg gegen Weltmeister Frankreich gibt der Nationalmannschaft Dänemarks viel Selbstvertrauen für die WM Ende des Jahres in Katar.

"Es war für uns immer ein Thema in der Mannschaft, dass es nicht reicht, nur die Teams zu schlagen, die auf unserem Niveau sind. Wir müssen auch in der Lage sein, gegen Teams wie Frankreich, England und die Niederlande zu gewinnen", sagte der ehemalige BVB-Profi Thomas Delaney, der seit 2021 für den FC Sevilla in Spanien spielt.

"Wir haben darauf gewartet, eine der großen Nationen zu schlagen. Und es bedeutet uns viel, dass wir nach Frankreich fahren und dort gewinnen konnten."

"Wir träumen groß"

Der EM-Halbfinalist aus Dänemark gewann zum Auftakt der Nations League mit 2:1 (0:0) beim großen Favoriten. Nach dem Führungstor für Frankreich durch Real Madrids Goalgetter Karim Benzema (51.) traf Stürmer Andreas Cornelius vom türkischen Meister Trabzonspor in der 68. und 88. Minute noch zweimal für die Dänen.

Frankreich und Dänemark werden bei der Weltmeisterschaft auch in ihrem zweiten Gruppenspiel am 26. November aufeinandertreffen.

"Wir träumen groß. Und ein solcher Sieg hier gibt uns auch das Vertrauen, dass wir etwas Großes schaffen können", verriet der dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand.